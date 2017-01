Veranstaltungen in ganz Deutschland: TÜV SÜD Kundenforum 2017

Bei den Kundenforen 2017 stehen die Themen ISO 9001 mit Best-Practice-Tipps zur Umsetzung, die ISO 45001 für Arbeits- und Gesundheitsschutz, die ISO/IEC 27001 für Informationssicherheits-Managementsysteme, die IATF 16949 und die EN 9100 für die Branchen Automotive und Luftfahrt im Mittelpunkt des Programms. Experten aus verschiedenen Branchen geben dabei aktuelle Informationen rund um neue und revidierte Normen. Sie zeigen zudem auf, wie Projekte erfolgreich umzusetzen sind, wo Fallstricke lauern und wie sich diese umgehen lassen.16.02.2017 Hamburg Luftfahrt: Die Revision der EN 9100-Reihe14.03.2017 Düsseldorf Informationen zur IATF 1694915.03.2017 Eichstätt Informationen zur IATF 16949 inkl. Betriebsführung22.03.2017 Köln Umstellung auf die ISO 9001:2015 inkl. Best Practice29.03.2017 Mannheim (John Deere) Umstellung auf die ISO 9001:2015 inkl. Best Practice04.04.2017 Schwäbisch Hall (Stadtwerke) ISO 27001 - Informationssicherheit08.05.2017 Hannover Informationen zur IATF 1694916.05.2017 Berlin QMB-Tagesseminar: Die Bedeutung von Risikomanagement in der ISO 9001:2015 (kostenpflichtig)17.05.2017 Berlin ISO 27001 - Informationssicherheit23.05.2017 Chemnitz Informationen zur IATF 1694931.05.2017 Essen QMB-Tagesseminar: Effektive Managementbewertung nach ISO 9001:2015 (kostenpflichtig)28.06.2017 München (Stadtwerke) Umstellung auf die ISO 9001:2015 inkl. Best Practice & Betriebsführung05.07.2017 Hamburg Umstellung auf die ISO 9001:2015 inkl. Best Practice11.07.2017 Konstanz Die neue ISO 9001:2015 für Dienstleister06.09.2017 Erfurt QMB-Tagesseminar: Effektive Managementbewertung nach ISO 9001:2015 (kostenpflichtig)26.09.2017 Düsseldorf QMB-Tagesseminar: ISO 9001:2015: Mehr Führung, mehr Eigenverantwortung, weniger Dokumentation: Wie können Unternehmen das umsetzen? (kostenpflichtig)27.09.2017 Hannover ISO 27001 - Informationssicherheit10.10.2017 Düsseldorf QMB-Tagesseminar: Die Bedeutung von Risikomanagement in der ISO 9001:2015 (kostenpflichtig)11.10.2017 München ISO 4500118.10.2017 Augsburg QMB-Tagesseminar: Effektive Managementbewertung nach ISO 9001:2015 (kostenpflichtig)25.10.2017 Saarbrücken QMB-Tagesseminar: Effektive Managementbewertung nach ISO 9001:2015 (kostenpflichtig)Weitere Informationen zum Kundenforum, zu Themen und Terminen sowie zur Anmeldung gibt es unter www.tuev-sued.de/kundenforum oder bei Alexandra Hanner ( Alexandra.Hanner@tuev-sued.de ).