TÜV SÜD unterstützt Ausbau des Medizintechnik-Standorts Mannheim

Dr. Elmar Bourdon, Clustermanager Medizintechnologie im Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung der Stadt Mannheim freut sich über die dazu gewonnene Attraktivität hier am Standort: „Wir wollen neue und innovative Geschäftsmodelle im Bereich Medizintechnik ansiedeln und die fachliche Weiterbildung der Mitarbeiter spielt eine entsprechende Rolle“. Ob klinische Bewertung von Medizinprodukten oder auch Medizinprodukterecht, zahlreiche fachliche Themen werden jetzt direkt auf dem Campus der Universitätsmedizin Mannheim als Schulungsangebot hinzugeführt.Als Kooperationspartner wurde hierbei die TÜV SÜD Akademie gewonnen, die sich seit vielen Jahren in der beruflichen Fortbildung und Qualifikation in Mannheim engagiert. „Wir begrüßen die Strategie der Stadt Mannheim in diese Zukunftsbranche zu investieren und freuen uns auf die Zusammenarbeit“, so der Leiter des Mannheimer Standortes der TÜV SÜD Akademie, Christian Schrader. Der Clou ist, dass zeitgleich in Baden-Württemberg über den Europäischen Sozialfonds zahlreiche Schulungen gefördert werden. Hierzu zählen auch die TÜV-Seminare im CUBEX. Wer in Baden-Württemberg wohnt oder arbeitet kann einen altersabhängigen Zuschuss in Höhe von 30 oder 50 Prozent beantragen. Die Abwicklung erfolgt direkt beim Kooperationspartner, der TÜV SÜD Akademie.Beide Partner sind sich einig, dass Mannheim und die Metropolregion Rhein Neckar das Potential zum Wachstum in dieser Branche inne hat und auch als Motor zur Schaffung von neuen Arbeitsplätzen dient.Weitere Informationen unter: http://cubex41.de . Informationen über das Seminar-Angebot der TÜV SÜD Akademie zu Medizintechnik unter http://www.tuev-sued.de/akademie-de/seminare-gesundheitswesen-und-medizintechnik/medizintechnik