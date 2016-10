TÜV SÜD und F+B präsentieren "Marktreport Wohnimmobilien 2016"

Der „Marktreport Wohnimmobilien 2016“ ist die erste Auflage der gemeinsamen Studie der TÜV SÜD ImmoWert GmbH und der F+B Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt GmbH. Für die kartographisch dargestellten Preisangaben und Markttrends wurden mehrere Millionen Daten von Wohnimmobilien in ganz Deutschland analysiert und dem gemessenen Preisänderungstrend gegenübergestellt. Die Untersuchung basiert auf dem Fachwissen der beiden bundesweit tätigen Unternehmen. Während Objekt- und Lageinformationen, Mieten und Preisänderungsdaten (Marktmieten­monitor) aus der Datenbank von F+B herangezogen wurden, brachte TÜV SÜD ImmoWert die erforderliche langjährige Erfahrung für die Bewertung und Analyse von Wohnimmobilien in die gemeinsame Untersuchung ein.Die Darstellung der Daten erfolgt flächendeckend auf Ebene der Kreise bzw. kreisfreien Städte – aktuell 402 amtliche Gebietseinheiten. Sie verteilen sich zu etwa 25 Prozent auf kreisfreie Städte und zu rund 75 Prozent auf Landkreise. Der Mehrwert dieses neuen Reports ist die kartographisch sehr übersichtliche und trotzdem inhaltlich dichte Abbildung aller relevanten Parameter, um die investive Marktsituation im gesamten Bundesgebiet auf einen Blick einschätzen zu können. Der F+B Marktmietenmonitor wird auf innovative Weise visualisiert und bildet die Vorstufe für weitere eventuell notwendige gutachterliche Expertisen.Damit Interessenten vor einer Kaufentscheidung in die Lage versetzt werden, die angebotenen Objekte sorgfältig zu prüfen, sollten sie nach einer ersten Orientierung mit Hilfe des „Marktreports Wohnimmobilien“ neben den Lagekriterien vor allem die Bausubstanz und die mietvertragliche Situation analysieren, um keine Fehlinvestition zu tätigen. Ein unabhängiges Gutachten der TÜV SÜD ImmoWert GmbH gibt im Zweifelsfall die gewünschte Sicherheit. Nach Erfahrung der Gutachter und der Marktforscher können gute und mittlere Lagen in Ballungszentren mit guter Bevölkerungsprognose als relativ sichere Geldanlage dienen und für Eigennutzer ein Schutz vor steigenden Mietbelastungen sein. In anderen Lagen müssen Chancen und Risiken sorgfältig gegeneinander abgewogen werden.Der „kann gegen eine Schutzgebühr von 99,- Euro (zzgl. MwSt.) bezogen werden unter www.f-und-b.de Weitere Informationen zu den Leistungen von TÜV SÜD ImmoWert und F+B Forschung und Beratung gibt es unter www.tuev-sued.de/real-estate und www.f-und-b.de Auf derist die TÜV SÜD ImmoWert GmbH am TÜV SÜD-Stand (Halle C1, Stand C1.322) und als Mitaussteller auf dem Hypzert-Stand (Halle A1, Stand A1.430) vertreten.