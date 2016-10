TÜV SÜD übernimmt DIFNI

Auf dem Immobilienmarkt nimmt die Bedeutung von Nachhaltigkeitszertifizierungen kontinuierlich zu. „Vor allem institutionelle Investoren setzen vermehrt auf zertifizierte Gebäude“, sagt Dr. Ulrich Klotz, Leiter der Division Real Estate & Infrastructure von TÜV SÜD. „So haben beispielsweise offene Immobilienfonds im Jahr 2014 schon knapp die Hälfte des investierten Kapitals für Green Buildings allokiert.“ Ein weiterer Wachstumstreiber ist die Verpflichtung von internationalen Unternehmen auf Corporate Social Responsibility (CSR), die sich auch in der Verpflichtung zur Anmietung von Büroflächen, die gemäß Nachhaltigkeitsstandards errichtet und entsprechend zertifiziert wurden. Dabei werden sich vor allem internationale Standards durchsetzen, die eine Vergleichbarkeit der Immobilien ermöglichen.Mit mehr als 100.000 Zertifizierungen ist der vom britischen Building Research Establishment (BRE) entwickelte BREEAM-Standard europa- und weltweit führend. Einer der wichtigsten Vorteile von BREEAM besteht in der Möglichkeit, die Anforderungen an nationale Gegebenheiten anzupassen. „Seit der Gründung von DIFNI im Jahr 2012 haben wir eng mit dem BRE zusammengearbeitet, um die BREEAM-Produkte weiterzuentwickeln“, erklärt Thomas Oebbecke, geschäftsführender Gesellschafter von DIFNI. Wichtige Meilensteine dieser Zusammenarbeit waren die Einführung von BREEAM DE Bestand, die auf deutsche Normen und Standards ausgerichtete Version von BREEAM In-Use, sowie die Einführung von BREEAM Bestand in Österreich und der Schweiz.„Ich freue mich sehr, dass wir unsere erfolgreiche Arbeit unter dem Dach von TÜV SÜD fortsetzen können“, so Oebbecke. „Das ist ein wichtiges Signal für den Markt, dass wir auch für langfristige Engagements ein zuverlässiger Partner sind.“ Durch die Übernahme von DIFNI hat TÜV SÜD in Deutschland, Österreich und der Schweiz die alleinige Lizenz für die Ausstellung von Zertifikaten sowie die Ausbildung von Auditoren nach dem BREEAM-Standard. Der entsprechende Vertrag mit BRE Global hat zunächst eine Laufzeit von zehn Jahren.Weitere Informationen zu den Leistungen von DIFNI und von TÜV SÜD für die Immobilienwirtschaft gibt es im Internet unter www.difni.de und www.tuev-sued.de/real-estate