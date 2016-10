TÜV SÜD-Webinar zu Chrom(VI) Chemikalien in Leder, Schuhen und Lederprodukten

Weltweit wächst das Bewusstsein, dass die Exposition gegenüber Chrom(VI)-Verbindungen potenziell gesundheitsschädlich ist. Im Sinne des Verbraucherschutzes bauen daher immer mehr Märkte auf strenge Vorschriften für Lederprodukte, um die Verbraucher vor Schadstoffen zu schützen. Lederproduzenten und Hersteller, die die Markteinführung und die Akzeptanz ihrer Produkte verbessern wollen, sollten das Risiko einer Chrom(VI)-Belastung senken. Dies lässt sich mit umfassenden Prüfungen und Qualitätssicherungsmaßnahmen realisieren. Im Rahmen eines Webinars am Freitag, 28. Oktober 2016 um 10:00 Uhr, informiert TÜV SÜD über Sicherheit und Qualität in der Lederproduktion. Die Website für die Anmeldung finden Sie unter folgendem Link: www.tuev-sued.de/ps/webinar-chromium.



Das Webinar richtet sich an Qualitätsleiter, Mitarbeiter der Qualitätssicherung, Lederproduzenten und Hersteller sowie Lederhändler. Die Experten Dr. Benedikt Hendan, Teamleiter Chemische Untersuchungen und Softlines-Prüfungen TÜV SÜD Product Service GmbH, und Matthias Rosenthal, Teamleiter Global Sales Softlines TÜV SÜD Product Service erklären, wie Lederprodukte mit Chrom(VI) kontaminiert werden, informieren über die für Chrom(VI) relevanten Vorschriften und zeigen, wie man die Entstehung von Chrom(VI)-Verbindungen vermeiden und so für sichere Produkte sorgen kann.

Über die TÜV SÜD AG

2016 wird TÜV SÜD 150 Jahre alt. Als einer der führenden Dienstleister in den Bereichen Prüfung, Begutachtung, Auditierung, Zertifizierung und Schulung sorgt TÜV SÜD für Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Seit 1866 schützt der technische Dienstleister gemäß seinem Gründungsauftrag Menschen, Umwelt und Sachgüter vor den nachteiligen Auswirkungen der Technik. Die Konzernzentrale hat ihren Sitz in München, weltweit ist das Unternehmen an über 800 Standorten mit rund 24.000 Experten vertreten. TÜV SÜD hat sich für die Zukunft zum Ziel gesetzt, Innovation und technologischen Fortschritt maßgeblich zu begleiten. www.tuev-sued.de

