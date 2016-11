TÜV SÜD: Jochen Krebs neuer Niederlassungsleiter in München

„Eine Ära geht zu Ende – wir danken Herrn Dasch für 30 Jahre unermüdliches Engagement rund um Auto-Themen bei TÜV SÜD und wünschen ihm für seinen Ruhestand alles Gute“, sagt Patrick Fruth, Leiter der Division Auto Service bei TÜV SÜD. „Mit seiner Erfahrung als TSC- und Fahrerlaubnisleiter ist Jochen Krebs genau der richtige Nachfolger. Als langjähriger TÜV SÜD-Mitarbeiter, der vor 15 Jahren schon sein duales Maschinenbaustudium im Unternehmen absolviert hat, kennt er die Kunden, das Unternehmen und seine Mitarbeiter aus dem Effeff“, merkt Fruth zum Generationswechsel an.Noch näher am Kunden – das ist auch das Motto von Jochen Krebs: „Ich freue mich sehr auf meine neuen Aufgaben. Neben dem weiteren Ausbau der Dienstleistungen für Autofahrer für noch mehr Kundennähe am Standort München wird vor allem die weitere Modernisierung der Hauptuntersuchung (HU) eine der größten Anforderungen werden. Automatisiertes Fahren, neue Antriebstechnologien – das Auto wird gerade neu erfunden. Wir sorgen mit der HU auch bei neuen Technologien für die technische Sicherheit.“Der Unterschleißheimer Jochen Krebs hat in der TÜV SÜD-Niederlassung München zwischen 2004 und 2006 seine Ausbildung zum amtlich anerkannten Sachverständigen absolviert. Nach einem dreijährigen Aufenthalt in Dresden als Projektleiter bei der Weiterentwicklung der HU und im Anschluss unter anderem als Projektmanager für IT-Projekte bei TÜV SÜD, kehrte er 2015 in die Niederlassung München zurück.Sein Vorgänger Walter Dasch ist bereits 1987 zum damaligen TÜV Bayern gekommen. Von 1994 bis 2013 leitete der Maschinenbauingenieur die Niederlassung Augsburg und gestaltete nach seinem Wechsel nach München maßgeblich die neue TSC-Struktur in der Landeshauptstadt mit.Das zentrale TSC für alle Münchner in der Ridlerstraße wurde im vergangenen Jahr durch drei dezentrale Service-Center an der Eichstätter Straße 7 im Westend, direkt neben der Konzernzentrale von TÜV SÜD, an der Bodenseestraße 141 in München-Pasing sowie an der Moosacher Straße 36a im Münchner Norden ersetzt. Zum neuen Service für Autofahrer gehören zudem attraktivere Öffnungszeiten: Neben den bisherigen Öffnungszeiten bieten die drei neuen Prüfstellen nun auch lange Dienstleistungsnachmittage (bis 19:00 Uhr) an. Kontaktdaten, Öffnungszeiten und Anmeldungen zur HU finden Sie unter www.tuev-sued.de/auto/tsc-anmeldung