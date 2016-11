TÜV SÜD Akademie informiert über die neue Norm IATF 16949:2016

Am 1. Oktober 2016 ist die neue IATF 16949:2016 erschienen. Damit löst sie die bisher gültige ISO/TS 16949 als globalen Qualitätsstandard in der Automobilindustrie ab. Alle nach ISO/TS 16949 zertifizierten Unternehmen müssen bis spätestens 14. September 2018 ein sogenanntes „Transition Audit“ auf die neue IATF 16949:2016 erfolgreich abgeschlossen haben, sonst verlieren die Zertifikate ihre Gültigkeit. Die TÜV SÜD Akademie bietet passend dazu Seminare an, die Unternehmen bei der Umstellung unterstützen.



Die IATF 16949:2016 bringt viele Änderungen mit sich: Neben einer neuen Struktur analog zur DIN EN ISO 9001:2015 gibt es Modifikationen, Streichungen und Zusatzforderungen. Um ein tieferes Verständnis für die Normänderung zu entwickeln, bietet die TÜV SÜD Akademie Informationsmöglichkeiten, die auf unterschiedliche Bedürfnisse ausgerichtet sind.



In einem 90-minütigen E-Learning-Modul erhalten Interessenten einen Überblick über die Änderungen, Zusammenfassungen und am Ende ein Quiz zur Wissenskontrolle. Etwas tiefer geht ein eintägiges Seminar, das einen Überblick über die Änderungen gibt, Interpretationen der neuen Norm behandelt, Herausforderungen und Chancen aufzeigt sowie Tipps für die Umstellung gibt. Für ein ganzheitliches Bild der IATF 16949:2016 bietet die TÜV SÜD Akademie ein dreitägiges Seminar, das nicht nur einen Überblick über die Änderungen, Interpretationen und Tipps für die Umstellung liefert, sondern auch Fallbeispiele zur Erfüllung bzw. Nichterfüllung der Norm gibt, Auswirkungen auf die Methodik der Auditdurchführung darlegt und auf die Neuerungen im Regelwerk eingeht.



Weitere Informationen gibt es unter Die IATF 16949:2016 bringt viele Änderungen mit sich: Neben einer neuen Struktur analog zur DIN EN ISO 9001:2015 gibt es Modifikationen, Streichungen und Zusatzforderungen. Um ein tieferes Verständnis für die Normänderung zu entwickeln, bietet die TÜV SÜD Akademie Informationsmöglichkeiten, die auf unterschiedliche Bedürfnisse ausgerichtet sind.In einem 90-minütigen E-Learning-Modul erhalten Interessenten einen Überblick über die Änderungen, Zusammenfassungen und am Ende ein Quiz zur Wissenskontrolle. Etwas tiefer geht ein eintägiges Seminar, das einen Überblick über die Änderungen gibt, Interpretationen der neuen Norm behandelt, Herausforderungen und Chancen aufzeigt sowie Tipps für die Umstellung gibt. Für ein ganzheitliches Bild der IATF 16949:2016 bietet die TÜV SÜD Akademie ein dreitägiges Seminar, das nicht nur einen Überblick über die Änderungen, Interpretationen und Tipps für die Umstellung liefert, sondern auch Fallbeispiele zur Erfüllung bzw. Nichterfüllung der Norm gibt, Auswirkungen auf die Methodik der Auditdurchführung darlegt und auf die Neuerungen im Regelwerk eingeht.Weitere Informationen gibt es unter www.tuev-sued.de/akademie/iatf16949

Diese Pressemitteilung posten:

TÜV SÜD AG

2016 wird TÜV SÜD 150 Jahre alt. Als einer der führenden Dienstleister in den Bereichen Prüfung, Begutachtung, Auditierung, Zertifizierung, Schulung und Knowledge Services sorgt TÜV SÜD für Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Seit 1866 schützt der technische Dienstleister gemäß seinem Gründungsauftrag Menschen, Umwelt und Sachgüter vor den nachteiligen Auswirkungen der Technik. Die Konzernzentrale hat ihren Sitz in München, weltweit ist das Unternehmen an über 800 Standorten vertreten. TÜV SÜD agiert weltweit mit rund 24.000 Experten aus den verschiedensten Disziplinen, die auf ihren Gebieten als herausragende Experten anerkannt sind. Der technische Dienstleister kombiniert unabhängige und neutrale Kompetenz und langjährige Erfahrung mit wertvollen Brancheninformationen und bietet Unternehmen, Verbrauchern und Umwelt damit echten Mehrwert. TÜV SÜD unterstützt seine Kunden auf der ganzen Welt mit einem umfassenden Leistungsspektrum um Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und Risiken beherrschbar zu machen. TÜV SÜD hat sich für die Zukunft zum Ziel gesetzt, Innovation und technologischen Fortschritt maßgeblich zu begleiten. www.tuev-sued.de





Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers