TÜV SÜD Advimo übernimmt Property Management in Hallbergmoos bei München für AEW

Die TÜV SÜD Advimo GmbH hat zum 1. Dezember 2016 für einen von AEW gemanagten Fonds das Property Management einer Logistikimmobilie in Hallbergmoos bei München übernommen. Die Liegenschaft ist vollvermietet und bietet ca. 8.700 m² Logistikfläche sowie ca. 870 m² Bürofläche. Das Mandat beinhaltet das kaufmännische und technische Property Management. „Es handelt sich um die dritte Mandatierung durch AEW in diesem Jahr“, freut sich Johann Ruopp, Gebietsleiter Nordwest im Bereich Asset & Property Management von TÜV SÜD Advimo. „Das ist nicht nur eine Bestätigung für die Qualität unserer Arbeit, sondern auch für die Bedeutung unserer flächendeckenden Präsenz im Bundesgebiet.“Die TÜV SÜD Advimo GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von TÜV SÜD. Sie ist aus der Verschmelzung der cgmunich GmbH und der K + S Haustechnik Planungsgesellschaft GmbH hervorgegangen. Die Experten von TÜV SÜD Advimo übernehmen alle technischen, wirtschaftlichen und organisatorischen Planungs-, Beratungs-und Management-Aufgaben entlang des Lebenszyklus einer Immobilie – von der Planung der TGA-Gewerke über das baubegleitende FM-Consulting bis hin zu Property Management-Leistungen für Bestandshalter. TÜV SÜD Advimo ist mit 200 Mitarbeitern an zehn Standorten in ganz Deutschland vertreten. Internet: www.tuev-sued.de/advimo