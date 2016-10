Mit Fragebogen Bildungs- und Talentmanagement verbessern

Für zufriedene, treue Kunden benötigen die Unternehmen kompetente, gut ausgebildete Mitarbeiter. Deshalb sind viele Firmen in der Aus- und Weiterbildung schon aktiv und bieten umfassende Bildungsangebote für ihre Kolleginnen und Kollegen. Oft fehlt es jedoch noch an der strukturierten Herangehensweise. Sorgenkinder im Bildungsmanagement sind meist die Handlungsfelder Praxistransfer, Bildungscontrolling und IT. Zudem würden viele Unternehmen in der Personalentwicklung gern besser werden, wissen aber nicht so recht, wo anfangen.Der umfangreiche Fragebogen regt die Personaler zur Selbstreflexion an. Alle Teilnehmer erhalten zudem einen Benchmark zu ihren Stärken und Schwächen sowie ein umfassendes Feedback mit vielen Tipps und Verbesserungsideen.Die Fragebögen sind kostenfrei und werden vertraulich behandelt. Besonders gute Teilnehmer können am Ausscheid um den Deutschen Bildungspreis 2017 teilnehmen und werden als Finalist auditiert. Der Expertenbeirat bestimmt dann die Gewinner.Die TÜV SÜD Akademie hat mit verschiedenen Partnern aus Wissenschaft und Praxis 2012 den Deutschen Bildungspreis ins Leben gerufen. Bewertungsgrundlage ist das erste expertengestützte und praxisgeprüfte Qualitätsmodell für betriebliches Bildungs- und Talentmanagement in Deutschland. Unterstützt wird er unter anderem von der Dr.-Ing. Paul Christiani GmbH & Co. KG sowie den Eckert Schulen. Beim jährlichen Wettbewerb werden Unternehmen aus allen Branchen in vier Größenkategorien ausgezeichnet. Der Innovationspreis legt den Fokus auf besonders kreative Maßnahmen. Erstmals werden in einem Sonderpreis 2017 auch Projekte aus der klassischen Berufsausbildung prämiert.