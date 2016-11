Internationale Krippenausstellung im Ostseebad Kühlungsborn

In Zusammenarbeit mit dem Güstrower Krippenmuseum, der evangelischen und katholischen Kirche, der evangelischen Urlauberseelsorge, der Stadt Kühlungsborn sowie der Touristik-Service Kühlungsborn GmbH wird erstmalig eine internationale Krippenausstellung gezeigt. Vom 26. November bis 8. Januar 2017 werden im Souterrain der Villa Laetitia („Haus des Gastes“) und in der katholischen Kirche in Kühlungsborn über 60 Krippen aus aller Welt ausgestellt.Die Besonderheit der Krippen ist, dass sie aus verschiedensten Materialien gefertigt worden sind. Viele der Krippen sind Auftragswerke, die mit ortstypischen Materialien hergestellt wurden - wie beispielsweise Ton, Holz, Glas oder auch Pappmaché. Jeder Künstler hat die Weihnachtsgeschichte bzw. „seine Krippe“ nach der eigenen christlichen Glaubensauffassung gestaltet. Unter anderem können Besucher Krippen aus Peru, Chile und Vietnam sehen.Der Ursprung der Weihnachtskrippen liegt in der Geburt Christi und wird meistens durch Figuren in einer Modelllandschaft Bethlehems dargestellt. Zu einem Krippenstall gehören mit der Heiligen Familie, Schafe und Hirten, Ochse und Esel und in einigen Fällen noch die heiligen drei Könige. Jedoch kann dies von Krippe zu Krippe und Land zu Land variieren.Eröffnet wird die Krippenausstellung am 26. November, um 16 Uhr in der Katholischen Kirche – unter anderem von dem Bürgermeister aus Güstrow Arne Schuldt sowie dem Kühlungsborner Bürgermeister Rainer Karl. Musikalisch begleitet wird die Ausstellungseröffnung durch das Trio: Gerlind Brosig, Violine; Anne-Dore Baumgarten, Spinett; Luitgard Schwarzkopf, VioloncelloFreuen Sie sich auf eine Ausstellung der besonderen Art, die die verschiedenen kulturellen Interpretationen der Krippen aus aller Welt widerspiegelt.Weitere Informationen erhalten Sie bei der Tourist-Information oder unter www.kuehlungsborn.de Haus LaetitiaTouristik-Service-KühlungsbornOstseeallee 1918225 Ostseebad KühlungsbornMo. -Fr. 9:00 – 16:00 UhrSa./So./Feiertag 10:00 - 13:00 Uhr