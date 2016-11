Buntes Programm zum 1. Advent - Wochenende im Ostseebad Kühlungsborn

Am ersten Advents-Wochenende ist Kühlungsborn alles andere als verschlafen. Vom 25.-27. November lädt das Ostseebad Kühlungsborn wieder zum traditionellen Stammgast-Wochenende ein. Auch in diesem Jahr haben alle teilnehmenden Gastgeber und die Touristik-Service Kühlungbsorn GmbH (TSK) tolle Angebote und ein besonderes Programm für die treuesten Gäste vorbereitet. Bürgermeister Rainer Karl und Touristik-Chef Ulrich Langer laden die Kühlungsborner Stammgäste, am Samstag um 11:00 Uhr, zum gemütlichen Klönsnack bei Glühwein und heißem Sanddorn im Haus des Gastes ein. Danach können die Stammgäste entweder in der Töpferei Laetitia kreativ sein oder einer der vielen anderen Programm-Punkte besuchen.



Am Freitag, dem 25. November, um 15:00 Uhr öffnet die Eishalle im Konzertgarten West seine Türen. Bis Ende Februar wird hier zum Schlittschuhlaufen, Eisstockschießen und Eishockeyspielen eingeladen.



Pünktlich zum 1. Advent findet am 26. und 27. November im Konzertgarten West der Kühlungsborner Weihnachtsmarkt statt. Jeweils von 11-19 Uhr können Besucher die weihnachtliche Stimmung im Konzertgarten West genießen. Die kleinen Gäste können zusammen mit Frau Negnal aus der Kreativwerkstatt Geschenkideen und Fröbelsterne basteln. Nachmittags um 15:00 Uhr kommt an beiden Tagen der Weihnachtsmann. Samstag ab 17:00 Uhr sorgt die Georg Wegner Band und Sonntag um 16:00 Uhr das Duo Norldand Band mit einer ausgelassenen Weihnachtsparty für gute Laune.



Am Samstagabend bringt die TSK die Kühlungsborner Marina bei der Wintercocktailnacht im Bootshafen erneut zum Leuchten. Dort startet das winterliche Cocktailvergnügen um 19:00 Uhr an der Hafenpromenade. Das Highlight des Abends ist das Pyro-Musical über dem Hafenbecken um 21:00 Uhr. Die Zuschauer erwartet eine multimediale Show mit spektakulären Feuereinlagen und prachtvollen Feuerwerkskörpern, die den Himmel über dem Hafen erleuchten. Es locken außerdem die ansässigen Gewerbetreibenden und Restaurants mit zahlreichen Outdoor-Bars in der romantischen Kulisse der Kühlungsborner Marina. Für die passende Stimmung sorgt DJ Sandy Dae mit elektronischen Beats entlang der gesamten Hafenpromenade.



Vom 26. November bis 8. Januar 2017 werden in der katholischen Kirche in Kühlungsborn sowie im Souterrain der Villa Laetitia („Haus des Gastes“) im Rahmen der internationalen Krippenausstellung über 60 Krippen aus aller Welt ausgestellt. Eröffnet wird die Krippenausstellung am Samstag, dem 26. November, um 16 Uhr in der Katholischen Kirche – unter anderem von dem Bürgermeister aus Güstrow Arne Schuldt sowie dem Kühlungsborner Bürgermeister Rainer Karl. Freuen Sie sich auf eine Ausstellung der besonderen Art, die die verschiedenen kulturellen Interpretationen der Krippen aus aller Welt widerspiegelt.



Öffnungszeiten Krippenausstellung: Katholische Kirche (Ostseeallee 1, 18225 Ostseebad Kühlungsborn): ganztags: 11:00 -17:00 Uhr (ausgenommen die Gottesdienst-Zeiten); Haus Laetitia- Touristik-Service-Kühlungsborn (Ostseeallee 19, 18225 Ostseebad Kühlungsborn): Mo. -Fr. 9:00 – 16:00 Uhr, Sa./So./Feiertag 10:00 - 13:00 Uhr)



Programm zum Stammgast-Wochenende (Auszüge), Weihnachtsmarkt & Krippenausstellung



Freitag, 25. November



15:00 Uhr: Eröffnung Eishalle



18:30 Uhr: Dinnerlesung mit Stevan Paul 49,00 € p. P. mit Sektempfang, inkl. Aperitif und einem 3-Gänge-Menü Genießer-Restaurant Brunshaupten



Samstag, 26. November



ab 11:00 Uhr: Weihnachtsmarkt im Konzertgarten West und Eisfläche mit weihnachtlichem Basteln



11:00 Uhr: Gemütlicher Klönsnack mit Bürgermeister Rainer Karl und Touristik-Chef Ulrich Langer im Haus des Gastes



14:00 Uhr: "Schatztauchen“ am Hafenvorplatz am Bootshafen



15:00 Uhr: Sprechstunde mit dem Weihnachtsmann



16:00 Uhr: Eröffnung der Internationalen Krippenausstellung in der kath. Kirche



17:00 Uhr: Georg Wegner Band



19:00 Uhr: Wintercocktailnacht



21:00 Uhr: Pyro-Musical-Show zur Wintercocktailnacht im Hafen



Sonntag, 27. November



ab 11:00 Uhr: Weihnachtsmarkt im Konzertgarten West und Eisfläche mit weihnachtlichem Basteln



15:00 Uhr: Sprechstunde mit dem Weihnachtsmann



16:00 Uhr: Duo Nordland Band

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers