Lichterglanz, Lebkuchen und Glühweinduft

Die Romantische Straße hat immer Saison. Ab Ende November bis Heiligabend durchzieht der verführerische Duft von Glühwein, Lebkuchen und Pfeffernüssen die Christkindl- und Weihnachtsmärkte in allen Städten und Dörfern von der Fürstbischöflichen Residenz in Würzburg bis zu den romantischen Schlössern im Königwinkel. In dieser Zeit verwandelt sich die „Romantische Straße“ in eine 460 km lange Route stimmungsvoller, großer und kleiner Weihnachts- und Christkindlmärkte. Ob permanent bis zum großen Fest wie in Augsburg, Würzburg, Dinkelsbühl, Nördlingen oder Rothenburg ob der Tauber mit dem zauberhaften „Reiterlesmarkt“ vor dem historischen Rathaus (25.11. bis 23.12.), ob ein-, zwei- oder dreiwöchig, an Adventswochenenden oder nur an einem Tag: Jeder dieser Märkte hat seinen eigenen Stil. Ein paar Tipps: Wertheimer Weihnachtsmarkt (08.12. bis 18.12.), Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz der Deutschordenstadt Bad Mergentheim (15. bis 18.12), in Creglingen vor dem romantischen Schloss (25.11. bis 27.11.) oder in Weikersheim (09.12. bis 11.12.) und in Schillingsfürst (25.11. bis 27.11.), Friedberger Advent rund um die Pfarrkirche (29.11. bis 23.12.), Christkindlmarkt in der Altstadt von Landsberg am Lech (25.11. bis 18.12.), auf dem Marktplatz von Schongau (01.12. bis 18.12.) oder auf dem Hauptplatz von Peiting (25.11. bis 27.11.). Last but not least dem vom Trauchgauer Kunsthandwerk geprägte Weihnachtsmarkt in Halblech (27.11.) – tags zuvor erklingt in der Schwangauer Pfarrkirche das Alpenländische Adventsingen...