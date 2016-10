Lichterglanz und Budenzauber

An den ersten drei Adventswochenenden findet auf dem historischen Dorfanger von Altkötzschenbroda der Weihnachtsmarkt „Lichterglanz & Budenzauber“ statt. Bei Puppenspiel, Märchen, funkelnden Lichtern und Winzerglühwein können die Besucher die Besinnlichkeit der Vorweihnachtszeit in familiärer Atmosphäre genießen.



Märchenhaft und abenteuerlich wird es vor der Puppenschaubude und im Zelttheater „Prunk & Plunder“. Die drei kleinen Schweinchen verstecken sich ängstlich vor dem bösen Wolf, während Käthy orientierungslos durch das Wunderland tanzt und dabei mach einem seltsamen Geschöpf begegnet. Das bockige Lieschen Radieschen begibt sich mit dem Lämmergeier auf Prinzen-Befreiungsmission und Frau Holle verliert bei ihrem nichtsnutzigen Helfer, dem Engel, allmählich die Geduld. Auch Herr Arnold Böswetter stattet dem Weihnachtsmarkt wieder einen Besuch ab. In gewohnt ruppiger Manier schwadroniert er über Gerüche und Gerüchte zur Weihnachtszeit und lädt anschließend zum gemeinsamen Weihnachtsliedersingen ein.



Behaglichkeit und Ruhe strahlt der Lichterpfad der Künstlerin Bärbel Voigt aus. Ihre „Dezemberschweben“ schaukeln sanft leuchtend im Wind und tauchen den Weg über den Dorfanger in weihnachtlichen Glanz.



Eine wahre Spezialität des Marktes ist der weiße und rote Winzerglühwein der heimischen Winzer. Die weihnachtliche Köstlichkeit wird nach hauseigenen Rezepten aus sächsischen Weinen zubereitet. So erhält jede Tasse ihren Weingut-typischen Geschmack.



An den Weihnachtsbäumen spielen Musiker zum fröhlichen Tanz am wärmenden Feuer auf. Gemeinsam mit den Besuchern singen sie die schönsten Weihnachtslieder und erfüllen die winterlichen Gemüter mit Vorfreude und Besinnlichkeit.



Öffnungszeiten:

25.–27. November

02.–04. Dezember

09.–11. Dezember



Freitags: 17.00–21.00 Uhr

Samstags: 12.00–21.00 Uhr

Sonntags: 12.00–20.00 Uhr

