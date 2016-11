Sterne in Bad Sulza

Alle Jahre wieder…. Genauer gesagt, alle 3 Jahre wieder steht die Hotelklassifizierung im Hotel an der Therme Bad Sulza an. Nach ausgiebiger Prüfung durch die HOGA Gastgewerbe Service GmbH erhielt das Hotel an der Therme Bad Sulza erneut die Klassifizierung 3 Sterne SUPERIOR der Deutschen Hotelklassifizierung. Seit mittlerweile 12 Jahren, erstmals am 06.12.2014, darf sich das Hotel an der Therme Bad Sulza damit auszeichnen.



Steffen Fischer, Verantwortlicher für die Region Thüringen bei der HOGA Gastgewerbe Service GmbH, durfte am 7.11.2016 feierlich die Urkunde und das damit verbundene Siegel für das Klassifizierungsschild an Frau Susanne Wündsch, Residence Managerin des Hotel an der Therme, überreichen. In den obligatorischen Merkmalen wurden die Bedingungen für die Kategorie 3 Sterne erfüllt und bei den fakultativen Merkmalen wurden von 260 erforderlichen Punkten stolze 489 Punkte erreicht. Dadurch erhält der Betrieb die Zusatzauszeichnung SUPERIOR. Stetig gibt es Verbesserungen im Hotel an der Therme, um auch mit dem Verlauf der Jahre den Gästen einen erholsamen Urlaub zu bieten, so wurden u.a. alte Heizungen mit modernen Handtuchtrocknern ausgetauscht.



Die Gäste selbst schätzen den Bademantelgang, über den die Toskana Therme und der Wellnesspark direkt und bequem vom Haus aus zu erreichen sind. Die vielseitigen Übernachtungsarrangements, die das Baden im Liquid Sound, Saunaerlebnisse sowie Wellness- und Beautyanwendungen verknüpfen, werden gern genutzt und als Weihnachtsgutschein gern verschenkt.



Laut HOGA Gastgewerbe Service GmbH sind derzeit 258 Betriebe in Thüringen klassifiziert (Stand Januar 2016). 165 dieser Hotels besitzen 3 Sterne.



Seit 2015 gibt es einen neuen Kriterienkatalog für die Hotelklassifizierung. Damit soll der Schwerpunkt auf Sicherheit, Konnektivität und Schlafkomfort liegen. Die Kriterien wurden laut DEHOGA den aktuellen Ansprüchen des Gastes angepasst und auf Basis einer europaweiten Gästebefragung weiterentwickelt.





