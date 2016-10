Neuer Lebensabschnitt - neue Studierende im Hotel an der Therme Bad Sulza

Ob Studium oder Ausbildung, nach der Schulzeit beginnt ein neuer und wichtiger Lebensabschnitt.



Mit viel Freude und Neugier starteten am 1.10. Magdalena Pohl und Annalena Schröpfer Ihre Praxisphase im Hotel an der Therme Bad Sulza. Sie absolvieren ein 3-jähriges duales Studium an der BA Eisenach im Bereich Tourismuswirtschaft und wechseln im 3-Monats-Rhythmus zwischen Theorie an der BA und Praxis im Hotel an der Therme. Während der Praxisphasen lernen die Studentinnen alle Abteilungen mit ihren Abläufen kennen, können Zusammenhänge erkennen und gegebenenfalls wichtige Verbesserungsvorschläge entwickeln.



Beide Studentinnen konnten bereits erste Erfahrungen in der Hotellerie sammeln und wissen in den Grundzügen was sie erwartet.



Die Toskanaworld freut sich über die Neuzugänge und die damit verbundenen frischen Impulse, die im Unternehmen gerne gesehen und geschätzt werden.

