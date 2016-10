Endlich Bachelor!

Vergangenes Wochenende war es soweit - aufregende Jahre voller Erfahrungen und Resümees neigten sich für drei Studentinnen der Toskanaworld GmbH dem Ende. Die jungen Berufseinsteigerinnen absolvierten ein duales Studium der Toursimuswirtschaft in dem das erlangte theoretische Wissen parallel in den verschiedenen Bereichen der Toskanaworld angewendet wurde.



Im Rahmen einer feierlichen Exmatrikulationsveranstaltung wurden die Absolventinnen der Staatlichen Studienakademie Breitenbrunn von dem Direktor Herrn Prof. Dr. Schlittmaier und dem Studiengangsleiter für Tourismuswirtschaft Herrn Prof. Dr. Schneider, verabschiedet und erhielten ihre Bachelorurkunden und Zeugnisse.



Nach dem erfolgreichen Abschluss des Studiums blicken alle Absolventinnen gespannt auf einen neuen Lebensabschnitt. Nicole Sawosch stellt sich neuen Herausforderungen und entwickelt ihre gewonnenen Kenntnisse in einem anderen Unternehmen weiter. Martina Koberstein wird die Toskanaworld zukünftig in den Bereichen Controlling und Marketing unterstützen. Jennifer Golle, Zweitbeste ihres Jahrgangs, verstärkt das Reservierungsteam, während sie nahtlos ein berufsbegleitendes Masterstudium anschließt.



Wir wünschen allen Absolventinnen viel Erfolg in ihrem weiteren beruflichen Werdegang und freuen uns zwei junge Berufseinsteigerinnen auf ihrem weiteren Weg zu begleiten. Allen Schülern, Auszubildenden und Studenten möchten wir mit auf den Weg geben, dass sich Fleiß und Ehrgeiz auszahlen!

