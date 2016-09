Waterloo – a Tribute to ABBA“.

Auf großem Wunsch wird die TRIBUTE Bandinnerhalb ihrer Tournee amin dergastieren.Erleben Sie mit der ABBA Cover Show Band „“ eine mitreißende Hommage und eine wunderbare Zeitreise in die goldenen 70er-Jahre.Zahlreiche Kostümwechsel und detailgetreue ABBA-Choreographien erwecken ein Gefühl wie man es aus Aufnahmen jener Zeit kennt. Zwei fantastische Sängerinnen, gepaart mit einer absoluten Live-Band, die es versteht den bekannten ABBA-Sound nahezu authentisch wiederzugeben, spielen sich in die Herzen des Publikums und erschaffen wundervolle Momente.Lassen auch Sie sich mitreißen und tauchen Sie ein, in die Zeit der Hits wie z.B. „Gimme! Gimme! Gimme!“; „Thank you for the music“; „Money, Money, Money, „Mamma Mia“ u.v.m.Verpassen Sie nicht die Gelegenheit der glanzvollen Nostalgie und erleben Sie eine fantastische Konzertreise mit“.Sichern Sie sich jetzt Ihre Karte im Vorverkauf.Karten gibt es ab 37,90 €.Sa., 08.10.2016Beginn: 19.00 UhrEinlass: 18.00 UhrVVK: Stadthalle Tel. 09461-5777, Reisebüro Sonne & Mehr Tel. -913275,Schmid Passage Tel. -693 sowie unter www.okticket.de oder www.eventim.de