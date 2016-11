Tele Columbus Gruppe speist N24 ab sofort in bester HD-Qualität ein

Die Tele Columbus Gruppe, Deutschlands drittgrößter Kabelnetzbetreiber, speist mit N24 HD ab sofort den führenden deutschen Nachrichtensender in hochauflösender Bildqualität in den Großteil seiner integrierten Netze ein. Das Programm steht digital mit dem HDTV-Paket oder dem Digitalen Kabelanschluss HD zur Verfügung und erweitert damit das HD-Programmangebot in den Netzen von Tele Columbus, primacom und pepcom.



N24 HD begleitet die aktuellen Entwicklungen des Tages täglich in einer durchgehenden Live-Strecke von 7 bis 13 Uhr. Dazu kommen stündliche Nachrichten und Live-Sondersendungen je nach Nachrichtenlage. Mit N24 HD sind die Kabelzuschauer jederzeit über alle Neuigkeiten in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft unterrichtet und können auch die hochwertigen Dokumentationen des Senders in bester Qualität genießen. Dank HD-Empfang entgeht den Zuschauern nun auch visuell kein Detail mehr: „Durch die Einspeisung in den Netzen der Tele Columbus Gruppe gewinnen wir als Marktführer unter den Nachrichtensendern und wichtiger TV-Tagesbegleiter eine attraktive Reichweite für N24 in zeitgemäßer HD-Bildqualität“, stellt Torsten Rossmann, Geschäftsführer der WeltN24 GmbH in Berlin fest.



Die Tele Columbus Gruppe, den Kabel-TV-Zuschauern unter den Marken Tele Columbus, primacom oder cablesurf bekannt, setzt mit N24 HD ihren konsequenten Ausbau des digitalen Programmangebots in gestochen scharfer Bildqualität fort. „Fernsehen in HD-Qualität ist für immer mehr digital empfangende Kabelhaushalte die Regel“, erläutert Stefan Beberweil, Chief Marketing Officer der Tele Columbus Gruppe. „Wir sehen HDTV auch als wichtigen Treiber für eine nachfragegetriebene Umstellung der Kabelzuschauer auf den digitalen Empfang und freuen uns daher, unser starkes HDTV-Programmangebot nun mit N24 HD um einen bekannten Nachrichtensender zu erweitern.“



Das Programm N24 startet seine HD-Verbreitung im Großteil der Kabelnetze innerhalb der Tele Columbus Gruppe erstmals zum 3. November 2016. Der Sender steht in den Netzen darüber hinaus unverschlüsselt im analogen Format sowie in der digitalen Standardauflösung zur Verfügung.



Über WeltN24



Die im September 2014 gegründete WeltN24 GmbH ist ein Unternehmen der Axel Springer SE. Die Marken der WELT-Gruppe und N24 wollen mit WeltN24 das größte multimediale Nachrichtenunternehmen für Qualitätsjournalismus schaffen. Weitere Firmen von WeltN24 sind u.a. die MAZ & More TV-Produktion GmbH, die das werktägliche SAT.1 Frühstücksfernsehen produziert, sowie die Visoon Video Impact GmbH & Co. KG, der TV-Vermarkter von N24.





Die Tele Columbus Gruppe ist der drittgrößte deutsche Kabelnetzbetreiber in Deutschland. Das Unternehmen ist aus der Zusammenführung einzelner regionaler Kabelnetzbetreiber heraus entstanden und hat so eine Firmengeschichte, die bis in das Jahr 1972 zurückreicht. Rund 3,6 Millionen angeschlossene Haushalte werden über die Gesellschaften Tele Columbus, primacom, pepcom, Deutsche Telekabel, Martens und KMS mit dem TV-Signal und immer mehr Kunden mit digitalen Programmpaketen, Internet-Zugang und Telefonanschluss über das leistungsstarke Breitbandkabel versorgt. Als nationaler Anbieter mit regionalem Fokus und als Partner der Wohnungswirtschaft ist die Gruppe im gesamten Kerngebiet Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie auch in zahlreichen westdeutschen Schwerpunktregionen präsent. Das Unternehmen baut seine Netze bedarfsgerecht in einer hybriden Glasfaserstruktur aus und setzt dabei auf den modernsten Internet-Übertragungsstandard DOCSIS 3.0, der superschnelle Internetverbindungen mit bis zu mehreren hundert Megabit pro Sekunde ermöglicht. Vom analogen, digitalen und hochauflösenden Fernsehen über Hochgeschwindigkeits-Internet und Telefonie bis hin zu Telemetrieleistungen, Mieterportalen und interaktiven Diensten lassen sich alle innovativen Medienanwendungen über das Breitbandkabel darstellen. Dabei beschränkt sich Tele Columbus nicht auf die einfache Weiterleitung von Signalen, sondern arbeitet über eine eigene Produktplattform aktiv an der Ausweitung des Programmangebots und der Entwicklung von Zusatzdiensten. Als Carrier bietet Tele Columbus über die Gesellschaft HL Komm darüber hinaus leistungsstarke Verbindungen und Vernetzungen für Geschäftskunden. Das Unternehmen ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit Juni 2015 im S-DAX gelistet.





