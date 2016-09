Podiumsdiskussion "Zukunftsbranche Luftverkehr am Standort Berlin Brandenburg" am 15. Oktober 2016 an der Technischen Hochschule Wildau

Wie werden der aktuelle Status und die Zukunftsaussichten für den Luftverkehrsstandort Berlin Brandenburg eingeschätzt?

Wo liegen die größten Wachstumsfelder?

Welche Qualifikationen werden für einen Job in der Luftverkehrsbranche benötigt?

Welche politischen Rahmenbedingungen müssen für eine erfolgreiche Entwicklung der Luftverkehrsbranche gesetzt werden?

In diesem Jahr feiert die Technische Hochschule Wildau ihr 25jähriges Bestehen. Das Jubiläum ist Anlass, strategische Partnerschaften in strukturbestimmenden Bereichen der akademischen Lehre und Forschung zu knüpfen und weiter auszubauen.veranstaltet die TH Wildau am Sonnabend, dem 15. Oktober 2016, von 11 bis 13 Uhr in der Halle 14, Hörsaal A001, eine. Daran werden Studierende und Lehrende, Unternehmer, Vertreter aus der Kommunalpolitik sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger aus der Region teilnehmen.Moderatorinwird auf dem Podium als sachkundige Gesprächspartner, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg, TH-Präsident, Vorsitzender der Geschäftsführung der FBB, und, Geschäftsführer der AneCom AeroTest Wildau, begrüßen können. Sie werden gern auch zu Fragen aus dem Publikum Stellung beziehen.Die Podiumsdiskussion knüpft an die schon traditionelle Vorlesungsreihe „Airport Campus“ an, die von der FBB seit 2008 organisiert wird. Im Fokus werden unter anderem folgende Fragen stehen: