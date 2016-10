Ministerpräsident Woidke verabschiedete die Absolventinnen und Absolventen des Akademischen Jahres 2015/2016 der Technischen Hochschule Wildau

Prof. Dr. Peter Danckert , Mitglied des Deutschen Bundestages a.D.,

, Bürgermeister der Stadt Königs Wusterhausen, Prof. Dr. Andrei Rudzkoj, Rektor der Staatlichen Polytechnischen Universität „Peter der Große“ St. Petersburg/Russland.

. Die. Er lobte den engen Praxisbezug der Lehre und Forschung und betonte, dass dadurch die Wildauer Studierenden sehr frühzeitig Einblick in das reale Berufsleben und Unternehmen zusätzliche Innovationsimpulse erhalten. Zudem sei die Öffnung der TH Wildau für den internationalen Austausch sowie für Studierende und Lehrende aus über 60 Ländern die richtige Antwort auf die globalen Anforderungen.Die Veranstaltung, an der rund 600 Gäste – unter ihnen Delegationen von Partnerhochschulen aus Russland, Polen, Ungarn, Bulgarien, der Slowakei, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Kenia – teilnahmen, stand ganz im Zeichen von „“; Gründungstag war der 22. Oktober 1991. Aus diesem Anlass verlieh TH-Präsidentdie Ehrenmedaille für besondere Verdienste um die Entwicklung der Hochschule an langjährigen Weggefährten, Partner, Freunde und Förderer:An der TH Wildau haben im abgelaufenen Jahr 825 Studentinnen und Studenten ihre Bachelor- oder Masterprüfungen bestanden. 42 Studierende erhielten einen Doppelabschluss sowohl der TH Wildau als auch von internationalen Universitäten bzw. Hochschulen. 20 Absolventinnen und Absolventen waren besonders erfolgreich und schlossen mit einer Gesamtnote von besser als 1,3 und dem Gesamtprädikat „Mit Auszeichnung bestanden“ ab. Dafür wurden sie von Landrat Loge mit wertvollen Preisen geehrt.