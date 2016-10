Campusweiter Gesundheitstag am 11. Oktober 2016 zu "Beweglichkeit" und "Stoffwechsel"

Körperfettanalysen, um Anzeichen von Übergewicht zu begegnen,

Grippeberatungen,

Seh- und Gleichgewichtstests,

Vorsorgechecks,

Hautkrebsscreenings und

Muskeltonusmessungen zur Feststellung von Verspannungen.

– unter diesem Motto setzen die Technische Hochschule und die Techniker Krankenkasse (TK) auch im Akademischen Jahr 2016/2017 ihrfort. Heute, am 11. Oktober 2016, stellt derin den Mittelpunkt.Eine gute Beweglichkeit ist bekanntlich die Grundlage für Flexibilität und Schnelligkeit. In Einzeltests können Studierende sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Dehnfähigkeit von acht Muskelgruppen überprüfen. Betriebsärztinbietet Blutzucker- und Cholesterinmessungen an, die grundlegende Aussagen zum Zustand des Stoffwechselsystems liefern.Bis zum Jahresende 2016 sind noch weitere thematische Gesundheits- und Aktionstage geplant. Dazu zählen:Darüber hinaus gibt es Kurzlehrgänge zu „Erster Hilfe bei Verletzungen im Haushalt“ und zu Wiederbelebungsmaßnahmen.Ziel des Projektes „Hochschule in Hochform“ ist es, die Vision von einer gesundheitsbewussten Hochschule nachhaltig im Alltag von Studium, Lehre, Forschung und Organisation zu verankern. Dabei sollen eine ganzheitliche Gesundheitskultur auf allen Ebenen entwickelt, Gesundheitskompetenzen vermittelt und Studierende bzw. Absolventinnen und Absolventen als Botschafter für Gesundheit an ihrem zukünftigen Arbeitsplatz in Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung gewonnen werden.