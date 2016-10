Abschluss des Jubiläumsjahres der Technischen Hochschule Wildau mit dem 13. Wildauer Oktoberfest

Getreu dem Motto „Eine Woche feiern wie in Bayern“ findet vom 21. bis 30. Oktober 2016 wieder das alljährliche Wildauer Oktoberfest statt. Die Technische Hochschule, die Stadt Wildau und das Studentenwerk Potsdam laden Studierende, Hochschulmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner der Hochschulstadt Wildau, Freunde und Förderer sowie Gäste aus nah und fern herzlich ein, nach Brandenburger und bayerischer Lebensart zu feiern und damit das Jubiläum „25 Jahre TH Wildau“ stimmungsvoll abzuschließen.



„O‘zapft is!“ heißt es am Freitag, dem 21. Oktober 2016, im Anschluss an die feierliche Verabschiedung der Absolventinnen und Absolventen des Akademischen Jahres 2015/2016. Bereits zum 13. Mal wird TH-Präsident Prof. Dr. László Ungvári gemeinsam mit Ehrengästen aus Politik und Wirtschaft gegen 21.30 Uhr das Wildauer Oktoberfest mit dem traditionellen Fassanstich offiziell eröffnen. Danach erwartet die Gäste im zünftig geschmückten und natürlich beheizten Festzelt ein buntes und vielfältiges Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt.



Für „a mords Gaudi“ sorgen die „Berstetaler Blasmusikanten“ an allen Veranstaltungstagen. Dazu gibt es Auftritte von Doubeln bekannter Schlagerstars und von DJs. Am 23. und 30. Oktober finden zudem bei freiem Eintritt sonntägliche Frühschoppen für die ganze Familie statt, mit „Wiesn Hits auch für Kids“ und großem „Familien-Haxn-Essen“.



Also, auf nach Wildau zum 13. Oktoberfest! Das Festzelt befindet sich auf dem Campus der TH Wildau direkt am Westausgang des S-Bahnhofs.

