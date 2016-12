Verstärkung für die Taunus Sparkasse

Ab 1. Januar 2017 verantwortet Sabine Schmax die Öffentlichkeitsarbeit der Taunus Sparkasse. Die 46-jährige Volkswirtin hat bereits fast 20 Jahre in der Finanzbranche gearbeitet und war zuletzt für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Sachverständigenrates in Wiesbaden („Wirtschaftsweisen“) zuständig. Ihr Werdegang zeigt unter anderem Stationen im Vorstandsstab der DZ BANK, in der Unternehmenskommunikation der Commerzbank und der volkswirtschaftlichen Abteilung der Allianz / Dresdner Bank. Die Ausgangspunkte für ihren erfolgreichen beruflichen Weg bildeten ihr Studium der Volkswirtschaftslehre in Gießen und ihre Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Sparkasse Wetterau (heute: Sparkasse Oberhessen). Sabine Schmax ist verheiratet, sie lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern in Linden.



„Ich freue mich, dass die Taunus Sparkasse mit Sabine Schmax eine Expertin für Öffentlichkeitsarbeit gewinnen konnte, die zudem in ihrem Fachwissen fest im Finanzsektor verankert ist. Im zunehmenden Wettbewerb in unserer Branche wird die Außendarstellung unseres Unternehmens immer wichtiger. Gleichzeitig wächst die Bedeutung der internen Kommunikation. Sabine Schmax wird neben den reinen Kommunikationsthemen auch das Veranstaltungsmanagement sowie Spenden und Sponsoring der Sparkasse verantworten. Damit werden die Kompetenzen der Teams vereint und gestärkt. Sie setzen gemeinsam ihre hervorragende Arbeit fort. Ansprechpartner für die Presse bleibt in gewohnt zuverlässiger Art Lars Dieckmann“, sagt Oliver Klink, Vorstandsvorsitzender der Taunus Sparkasse.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers