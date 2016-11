Spaß an der Gastgeberrolle

Der Taunus Sparkasse liegt Brauchtum am Herzen. Und sie ist gerne Gastgeber. So eröffnete sie heute gemeinsam mit dem HCV die diesjährige Faschings-Kampagne in ihrer Filiale Bad Homburg, Louisenstraße.

Für den freundlichen Empfang in der Filiale bedankte sich der erste Vorsitzende des Vereins, Marcus Schmidt, bei der Taunus Sparkasse. Zugleich begrüßte er die anwesenden Kunden und Vereinsmitglieder. „Es ist schön zu sehen, dass Ihnen wie uns die Traditionen am Herzen

liegen und wir heute zusammen die fünfte Jahreszeit einläuten“, freute sich der Karnevalist.



Welche Wertschätzung dem Träger einer Ehrenkappe zuteil wird, vermittelte anschließend Wolfgang R. Rothe, Sitzungspräsident des HCV. Die besondere Ehre, eine solche Vereinskappe zu bekommen, erlebten Gabriele Hölzer, Vorstandsmitglied der

Aktionsgemeinschaft Bad Homburg, und Stadtverordnetenvorsteher, Dr. Alfred Etzrodt.



Genau vor einem Jahr wurde an gleicher Stelle Oberbürgermeister Alexander Hetjes in den exklusiven Kreis der Ehrenkappenträger aufgenommen. Der Vorstandsvorsitzende der Taunus Sparkasse, Oliver Klink, ist schon seit Fastnachtsdienstag Ehrenkappenträger des HCV.

Heute erwiesen beide den neuen Kappenträgern die Ehre, nachdem sie kurz zuvor um 11:11 Uhr mit den „Freunden des Carneval“ am Weißen Turm den Startschuss gegeben haben.



Alexander Hetjes sagte: „Ich finde es toll, dass die Taunus Sparkasse dem närrischen Treiben eine so hervorragende Bühne gibt. Ich erinnere mich sehr gerne an den emotionalen Moment, in dem ich die Ehrenkappe entgegennehmen durfte, und freue mich riesig über den

Zuwachs in diesem kleinen Zirkel.“ Und auch Oliver Klink bereitete die Veranstaltung viel Spaß: „Ich bin ein großer Freund des Karnevals. Und es freut mich ganz besonders, wenn wir mit den Vereinen gelebtes Brauchtum zu uns in die Filiale holen können“, sagte er.



Dass das Brauchtum lebt, spürten die Gäste im wahrsten Sinne des Wortes. Denn ein echter Karnevalverein hat natürlich auch richtig gute Sänger. Ein solcher ist Klaus Ketter. Er sorgte mit bekannten Liedern für gute Stimmung, und die Narren feierten mit den Kunden der

Taunus Sparkasse bei einem Glas Sekt und Kräppeln den Beginn der Kampagne.

