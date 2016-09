prizeotel ist einer der Top-Arbeitgeber der Hotellerie in Deutschland

Das Arbeitgeber-Bewertungsportal kununu zeichnet prizeotel mit dem zweiten Platz aus. Prizeotel liegt mit einem kununu Score von 4,38 nur ganz knapp hinter dem Erstplatzierten, der Upstalsboom Hotel + Freizeit GmbH & Co. KG mit einem Score von 4,40.Erneut bestätigt dieses Ergebnis die innovative Unternehmensstruktur, in der man auf die klassische Form von Hierarchien verzichtet. Jedes Teammitglied arbeitet bei prizeotel eigenverantwortlich und wird kontinuierlich dazu befähigt, Entscheidungen selbstständig zu treffen. Daraus resultiert ein natürlicher und ungezwungener Umgang mit dem Gast. Und nicht nur in Konfliktsituationen zeigt sich dadurch oft ein schnelleres und positiveres Ergebnis – ein absoluter Gewinn für die Atmosphäre und Gästezufriedenheit der Economy-Design Hotelkette.„Lange an der Zeit war es, dass in unserer Branche ein Umdenken stattinden musste. Umso mehr freut es mich zu sehen, dass sich etwas tut. Immer mehr Kollegen in der Hotellerie machen sich HR-Konzepte zu eigen und entwickeln Personalstrategien, die sich von den altbekannten und verstaubten Hierarchien distanzieren. Unsere Branche ist in Bewegung. Das finde ich gut und spannend zu beobachten. Meinen herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an Upstalsboom zum ersten Platz“, sagt Marco Nussbaum, Co-Founder & CEO von prizeotel.Das kununu Arbeitgeber-Ranking finden Sie hier: http://news.kununu.com/arbeitgeber-ranking-der-tourismusbranchein- deutschland/ Mehr Informationen über prizeotel als Arbeitgeber finden Sie hier: https://www.prizeotel.com/jobs-karriere/arbeitenbei- prizeotel/ prizeotel ist die wohl unkonventionellste Economy-Design Hotelmarke (2 Sterne Superior), gegründet 2006 von Hotelier Marco Nussbaum und Immobilienökonom Dr. Mathias Zimmermann. Für die Entwicklung seiner Hotels besteht eine exklusive Zusammenarbeit mit dem New Yorker Star-Designer Karim Rashid. Die Handschrift des Designers findet sich in den Hotels der Gruppe konsequent wieder – von der Gestaltung der Zimmer und Flure bis hin zur Lobbylounge. Das macht die Häuser zu sogenannten Signature Brand Hotels. Seit 2009 ist das prizeotel Bremen-City mit 127 Zimmern erfolgreich am Markt. Im Juni 2014 eröffnete das zweite Haus der Gruppe in Hamburg, das prizeotel Hamburg-City mit 216 Zimmern. Im September 2015 folgte das prizeotel Hannover-City mit 212 Zimmern. Ein neues Hotel wird aktuell in Hamburg St. Pauli gebaut und im Frühjahr 2018 mit 260 Zimmern eröffnet.Im März diesen Jahres erwarb die Rezidor Hotel Group 49 Prozent an prizeotel, um mittelfristig die unkonventionellste Economy- Design Hotelkette und qualitativer Leader mit einer Präsenz in den Kernmärkten Deutschlands und ausgewählten internationalen Metropolen zu sein. Mehr Informationen finden Sie unter www.prizeotel.com Quelle:Pressekontakt:prize Holding GmbHPublic RelationsMittelweg 14420148 HamburgE-Mail: public-relatons@prizeotel.com