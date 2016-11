Workshops und Firmenfeiern finden ein natürliches Refugium am Langwieder See

Wer eine Tagungsstätte sucht, die Natur, Kulinarik und moderne Infrastruktur auf einen Nenner bringt, muss nicht in die Ferne schweifen: Das Hotel Langwieder See im Nordwesten von München bietet Kapazitäten für 110 Gäste. Über die Anschlussstellen zur A8 und A99 ist das Idyll an Münchens zweitgrößtem See schnell und unkompliziert erreichbar. Veranstaltungsplaner können sich auf dem mbt Meetingplace am 24. November 2016 im Münchener Postpalast über die aktuellen Tagungspauschalen informieren.Es ist auch der Charme eines Familienbetriebs mit kurzen Entscheidungswegen, hoher Flexibilität und stressfreiem Ambiente, den man am Langwieder See findet. Freiraum für Kreativität steht hier reichlich zur Verfügung. Zum Brainstorming, für Präsentationen, Workshops, Schulungen und andere Events offeriert das Hotel vier verschiedene Tagungsräume. Diese sind ebenerdig angelegt und verfügen über viel Tageslicht. Der Blick auf den Langwieder See ist natürlich immer inklusive. In den Pausen lässt sich zudem die Seeterrasse nutzen.Optional buchen kann der Tagungsplaner das technische Equipment: Beamer, Leinwand, Videorecorder, TV, Telefonanlage, Laptop und Internetzugang gehören zu den umfangreichen Möglichkeiten. „Während unsere Tagungsgäste kreativ arbeiten, werden sie von uns bestens umsorgt“, sagt Jana Mendel-Ingeduld, die gemeinsam mit Ehemann Martin die Kombination aus Tagungsstätte, Hotel, Restaurant und Biergarten führt. „Als Familienbetrieb geht uns herzliche Gastfreundschaft über alles.“Die bekommen Tagungsgäste überall zu spüren – zum Beispiel in den 49 Zimmern des 3-Sterne-Superior-Hotels, die allesamt sehr liebevoll gestaltet wurden. Die Komfortzimmer sind mit Eckbadewanne, Airpool oder Regenwalddusche ausgestattet. Für Allergiker steht ein Zimmer zur Verfügung, das an die speziellen Bedürfnisse des Betroffenen angepasst ist. Außerdem gehören Zimmer mit 2,10-Meter-Bettenlänge zum Angebot. Der wundervolle Seeblick eröffnet sich natürlich ebenso in den meisten Zimmern. Die schnelle Internet-Verbindung gewährleistet in allen Bereichen ein starkes WLAN. Für mehrtägige Seminare stehen kombinierte Hotel-Arrangements zur Verfügung.Doch nicht nur für Workshops, Meetings und Seminare bietet der Langwieder See ein interessantes Refugium: Empfänge und Firmenfeiern sind hier ebenfalls bestens aufgehoben. Der Seepavillon hat für große Anlässe mit bis zu 110 Gästen reichlich Spielraum. Wer es rustikal mag, der wählt das Kaminzimmer mit seinen 80 Plätzen. Der direkte Zugang zur Seeterrasse ist ein echter Vorteil: „Manche sagen, unsere Terrasse sei im Sommer einer der schönsten Plätze im Umkreis von München“, so Martin Ingeduld und merkt dazu an: „Die haben natürlich recht!“Kulinarische Attraktionen von mediterran bis zünftig-bayerisch hält das Hotelrestaurant sowohl im Sommer als auch im Winter bereit. Nach dem Abendessen gibt es die Möglichkeit zum gemütlichen Chillout. Eine gut sortierte Bar-Lounge mit Buchenholzkamin lädt zu Cocktail und Longdrink ein. Auch ein Espresso kann hier nach dem Abendessen eingenommen werden.Wem das reichhaltige Angebot im Hotel Langwieder See noch nicht genügt, dem steht noch ein reichhaltiges Kultur- und Freizeitangebot rund um den Langwieder See zur Verfügung. Zur Gestaltung eines spannenden Rahmenprogramms mangelt es im Umfeld nicht.Bildrechte: Hotel Langwieder SeeQuelle: