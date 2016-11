Der Termin für das nächste WerteEvent der Veranstaltungsbranche steht fest und was anfangs für mich noch wie ein Problem wirkte, wird nun schon fast zur Tradition. Das WerteEvent findet wieder vor einem Feiertag statt, dieses Mal vor Fronleichnam am 14. Juni 2017. Inzwischen bin ich jedoch davon überzeugt, dass aufgrund der intensiven, inspirierenden und persönlichen Gespräche bis oftmals spät in die Nacht, der freie Tag am Folgetag uns die Atmosphäre noch entspannter wahrnehmen lässt. Und so wird ein Fluch manchmal zum Segen entgegengesetzt aller organisatorischer Regeln der Business-Veranstaltungswelt.Aber es gibt auch wieder Neues zu berichten: Wie bereits angekündigt, hat sich das Werte-Format einem Relaunch unterzogen und wir glänzen mit neuer Bildmarke und Typografie. WerteEvent und WerteKodex sind ab sofort untrennbar in der Kommunikation. Darüber hinaus ist auch der Veranstaltungsort nächstes Jahr neu, denn Werte wird im frisch modernisierten Kongresszentrum der Westfalenhallen Dortmund stattfinden. Bereits in den letzten Jahren haben uns die Dortmunder Westfalenhallen und die dazugehörige Messe „Best of Events“ unterstützt und ich bin sehr dankbar, dass die Partnerschaft auf diesem Wege intensiviert werden kann. Um die berechtigte Frage „Und warum nicht mehr in Montabaur?“ gleich vorweg zu beantworten, freue ich mich voller Stolz mitteilen zu dürfen, dass Hotel Schloss Montabaur mit Ralf Kleinheinrich an der Spitze weiterhin zum Veranstalter-Team zählt. Dieser starke Partner, der in den letzten Jahren die Messlatte hochgelegt hat, unterstützt weiterhin das Format aus Überzeugung – toll! Und auch mit dem Mitveranstalter der ersten Stunde Estrel Berlin und der guten Seele Heike Klein beweisen wir weiterhin Kontinuität.Aber kommen wir zur Frage: Was ist Werte Gambling? Hierzu muss erwähnt werden, dass ich bei der Recherche für unser Motto der nächsten Veranstaltung auf einen Blogbeitrag eines Zauberers und Hütchenspielers gestoßen bin, der Gambling in Bezug auf Spiele wie Poker, Black Jack oder Roulette wie folgt erklärt:„Beim Gambling geht es darum, auf den Ausgang eines Ereignisses zu setzen, obwohl zu dem Zeitpunkt des Setzens die Erfolgschancen gering sind oder noch kein konkreter Anhaltspunkt auf einen möglicherweise eintretenden Erfolg vorliegt.“Sofort schickte ich diesen Beitrag an Annegret Steglich, die unsere Werte-Geschäftsstelle leitet und den Stein für den WerteKodex der Deutschen Eventbranche ins Rollen brachte. Wir beide hatten den gleichen Gedanken: „Das passt ja voll zur Entstehung des WerteKodex!“ „Warum?“ mag der ein oder andere sich fragen. Die Begründung liegt auf der Hand: Mit dem Entschluss, das WerteEvent in das jährliche Treffen einer Werte-Community zu wandeln und die Erarbeitung und Etablierung eines WerteKodex in den Vordergrund zu stellen, war uns bewusst, dass das auch in die Hose gehen kann. Und nach anfänglicher euphorischer Zustimmung von allen Seiten und über 120 mündlichen Zusagen, ein Bekenntnis zu einem werteorientierten Umgang auf Basis von definierten Leitsätzen zu dokumentieren, trat auch erst einmal Ernüchterung bei uns ein. Verbandsvertreter teilten mir mit, dass sie das erst einmal beobachten wollen, merkwürdige Kumpanen der Branchen hauten in ihren Newsletter-Beiträgen mit widersprüchlichen Argumenten drauf, andere warfen uns vor, dass wir mit einem Unterstützungsbeitrag in Höhe von 190 Euro (inkl. Werte-Ticket!) uns jetzt bereichern und das ganze Thema kommerzialisieren wollen. Dabei sollte man jedoch wissen, dass unsere Benefizveranstaltung bisher den kompletten Überschuss von fast 60.000 Euro an die Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e. V. gespendet hat und neben mir auch viele andere Menschen Zeit und Geld in die Unterstützung des Formats investiert haben. Was mich jedoch in meiner Funktion als Vorstandsvorsitzender der Vereinigung Deutscher Veranstaltungsorganisatoren e. V. enttäuschte: Die zuerst getroffenen Zusagen von Veranstaltungsplanern aus Unternehmen wurden meistens nicht bestätigt – schade!Aber was vielleicht kurze Zeit bei mir für Frustration sorgte, wandelte sich sehr schnell in eine Art „All In“, um in der Poker-Terminologie zu bleiben. Eigentlich bestätigte mich das nun umso mehr, denn die Unternehmen und Menschen, die ihr Commitment bereits gegeben haben, gehören zu einem außergewöhnlichen und im positiven Sinne elitären Kreis. Wo andere noch versuchen über Jahre hinweg ein tragbares Veranstaltungsformat zu entwickeln, haben wir bereits unter Beweis gestellt, dass wir erfolgreich sind. Wir hecheln keinen Alibi-Teilnehmern nach, wir stellen uns der Herausforderung, unsere Veranstaltung, die aus Überzeugung organisch gewachsen ist, auf ein nachhaltiges Fundament für die Zukunft zu stellen. Ich gebe allen Kritikern des WerteKodex recht: Wenn das nicht funktioniert, brauchen wir kein WerteEvent. Wir wollen nur Teilnehmer, die mit geschwellter Brust sagen: „Ich stehe zum WerteKodex, hier finde ich mich wieder!“ Menschen, die erst einmal abwarten wollen, nun ja, wir sind kein Trendsetter-Club, wir haben das Thema bereits besetzt als es noch nicht „sexy“ war. Und wir müssen uns keinem wirtschaftlichen Druck stellen – was für ein Luxus!Aber was bedeutet das jetzt für unser Format? Der kreative Veranstaltungsplaner kann es sich vielleicht schon denken. Der Arbeitstitel „Werte Gambling“ wird sich im Motto unserer nächsten Veranstaltung wiederfinden und Dank der kreativen Zuarbeit von Annegret Steglich und Philip Anton, der in den letzten beiden Jahren gezeigt hat, wie man Story Telling auch im Bühnen Set Up integriert, lechze ich bereits nach der Ausarbeitung unseres roten Fadens. Ich verspreche, dass wir mit einer Key Note begeistern und spielerisch das Thema Werte in Szene setzen werden. Selten hatte ich eine derart große Vorfreude auf ein Event wie auf die 8. Ausgabe von Werte! Und wenn ich darüber nachdenke, wird aus einem „All In“ ein „Bet for Value“, das bezeichnet nämlich einen Einsatz in einer bestimmten Situation, mit dem nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung auf lange Sicht häufiger gewonnen als verloren wird.Wer Partner vom WerteEvent werden möchte, sich zum WerteKodex bekennen möchte oder Fragen hat, ich freue mich über jede Kontaktaufnahme. Ab sofort ist die Anmeldeplattform zum Early Bird Tarif freigeschaltet unter www.werte-event.converve.com Bildrechte: Studio_3321/FotoliaTeilnahmegebühren für Veranstaltungsplaner aus Agenturen und Unternehmen sowie Verbandsvertreter:WerteEvent inkl. Commitment zum WerteKodex (Early Bird bis 20.01.2017) 190,00 EuroWerteEvent ohne Commitment zum WerteKodex (Early Bird bis 20.01.2017) 99,00 EuroTeilnahmegebühren für alle anderen Anbieter:WerteEvent inkl. Commitment zum WerteKodex (Early Bird bis 20.01.2017) 190,00 EuroWerteEvent ohne Commitment zum WerteKodex (Early Bird bis 20.01.2017) 249,00 EuroBis bald in Dortmund!Ihr/Euer Bernd FritzgesQuelle:Bernd Fritzges: MICE-Spezialist, Veranstaltungsplaner, Berater und Redakteur. Darüber hinaus ist er Vorstandsvorsitzender der Vereinigung Deutscher Veranstaltungsorganisatoren.Wer den Werdegang von Bernd Fritzges kennt, wird feststellen, dass er seine Kompetenzen mehr durch Praxiserfahrungen und weniger auf Basis akademischer Lehren aufgebaut hat. Dies und seine bereits frühe unternehmerische Tätigkeit führten zum Wunsch, eigenverantwortlich für Menschen zu arbeiten, die offen für neue und zukunftsweisende Wege sind, den Mut besitzen eigene Entscheidungen auch einmal in Frage zu stellen und auf der anderen Seite ebenfalls sinnvolle und funktionierende Prozesse integrieren und beibehalten möchten.Auch sein Engagement für das MICE-Branchenevent „Werte 2.0“ steht für die Mischung aus gut Bewährtem und nachhaltigen, zukunftsweisenden Entwicklungen.Bei der Sundays & Friends GmbH bringt er verstärkt seine Erfahrungen im gastronomischen Zusammenhang, der Produktentwicklung und in der Vertriebssteuerung ein.Wer mehr über Bernd Fritzges erfahren möchte folgt diesem Link: www.berndfritzges.de Quellenangabe: http://www.lazarro.de/...