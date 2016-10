Tagungsspecial „Book 10, pay 9“ vom Courtyard by Marriott Linz

Tagungsraum mit Tageslicht und Klimaanlage entsprechend der Teilnehmerzahl. Fenster zum Öffnen bzw. eine eigene Terrasse sorgen für die nötige Frischluft

Technik im Tagungsraum: HDMI/VGA-Beamer Full HD, Flipchart & Pinnwand, FSC Recycled Blöcke & Stifte, WiFi/LAN (bis zu 100 Mbit), Lautsprecher-System

Unlimitierte Tagungssgetränke: Pago Säfte, Gasteiner Mineralwasser & Elements, Seven-up, Pepsi, Eiswasser mit Minze, Zitrone, Orange

WMF Espressomaschine und Haribo-Fruchtgummi-Ecke vor dem Tagungsraum

Kaffeepause am Vormittag mit Kaffee, Tee, Obst

FESCH Lunchbuffet oder 3-Gang Menü mit Salatbuffet

Kaffeepause am Nachmittag mit Kaffee, Tee, Joghurt oder Snacks

Das 4-Sterne-Superior-Hotel Courtyard Linz erfüllt all Ihre Erwartungen: In zentraler Lage, nur wenige Minuten vom Musiktheater Linz entfernt, bietet das Hotel mit 236 großzügigen und modernen Zimmer alle Annehmlichkeiten: Hochwertige Bettwäsche, Highspeed-Internet und die elegante Ausstattung machen Ihren Aufenthalt in unserem Linzer Hotel zu einem Genuss. In fußläufiger Nähe zum historischen Hauptplatz und der Donau lädt die Linzer Fußgängerzone mit ihren zahlreichen Läden zum ausgiebigen Shoppen ein. Und nicht nur für Urlaubsreisen bietet das Courtyard Linz die perfekte Umgebung im Zentrum von Linz: Moderne Konferenzräume und die zeitgemäße audiovisuelle Einrichtung machen das Kongresshotel zum geeigneten Ort für Ihre Meetings oder Veranstaltungen mit bis zu 320 Personen.Nach einem anstrengenden Tag können Sie die Seele baumeln lassen – in einem komfortabel eingerichteten Zimmer oder im Hotel-Restaurant FESCH, in dem Ihr Gaumen mit österreichischen und internationalen Spezialitäten verwöhnt wird. Körper und Geist entspannen Sie in Sauna und dem Dampfbad oder im Fitnesscenter, in dem Ihnen auch ein Personal Trainer zur Verfügung steht.Genießen Sie Österreich mit einem angenehmen Aufenthalt im 4-Sterne-Superior-Hotel Courtyard Linz!Gültig vom 15.10.2016 – 31.03.201749,00 €Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 10 Personen. Das Special ist auf Anfrage und Verfügbarkeit buchbar.Quelle: http://pregas.de/allgemein/item/tagungsspecial-book-10-pay-9-vom-courtyard-by-marriott-linz/