Neue TV-Kooperation: Gastrozentrale.de offizieller Partner der RTL II-Kochprofis

Gastrozentrale.de, der junge, bundesweite Online-Marktplatz für Gastronomiebedarf, ist seine erste TV-Kooperation eingegangen. Parallel zum Launch des neuen Shop-Designs fungiert Gastrozentrale nun als exklusiver Ausstattungspartner der RTL II-Kochprofis. Für die Restaurants der Sendung um Andi Schweiger, Ole Plogstedt, Frank Oehler und Nils Egtermeyer liefert Gastrozentrale ab sofort die passende Großküchentechnik und koordiniert im Hintergrund die reibungslose Ausstattung der Sendung. „Für ein junges Unternehmen spielt Reichweite, unter anderem auch im Fernsehen, eine zentrale Rolle", so Moritz Grumbach, Geschäftsführer von Gastrozentrale. „Außerdem schätzen wir das Team der Kochprofis, die sich auch im „echten Leben" für eine bessere, fairere und effizientere Gastronomie einsetzen". Nils Egtermeyer, das jüngste Mitglied im Team der Kochprofis ergänzt: „Mit Gastrozentrale haben wir den idealen Partner für die Sendung gefunden, da das Team engagiert arbeitet, für gastronomische Themen brennt und auch mal am Wochenende reinklotzt, wenn Not am Mann ist". Mit Janus TV, Produktionsfirma der Sendung, wurde daher für die laufende und kommende Staffel ein umfassender Vertrag eingegangen – die Kooperation mit weiteren TV-Formaten ist in Planung.Gastrozentrale.de ist Deutschlands großer B2B Online-Marktplatz für Großküchentechnik und Gastronomiebedarf. Im Jahre 2015 von Moritz Grumbach sowie Frank und Michael Itterheim ins Leben gerufen, bietet Gastrozentrale on- und offline bis zu 120.000 Produkte aus den Bereichen Gastronomiebeschaffung und Großkücheneinrichtung. Das junge Unternehmen wurde bereits kurz nach dem Start in das Münchner Google Launchpad gewählt und nahm unter 500 weltweiten Bewerbern am ersten Techstars METRO Accelerator in Berlin teil. Gastrozentrale bietet jedoch mehr als nur einen Online-Shop: Mit Konzeptberatung, Jobbörse, Location-Search und Betriebsoptimierung bietet die Firma alle Services rund um die Gastronomie an und ist zudem in der Lage, in Rekordzeit – vom Logo, über Konzeptentwicklung bis zur Planung und baulichen Umsetzung – ganze Restaurants aus der Taufe zu heben. Zu den Kunden des Unternehmens zählen unter anderem Marriott Hotels, Enchilada, die Bundeswehr, ThyssenKrupp sowie diverse Szenebars und –restaurants, Ämter und Unternehmen.