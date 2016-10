Am Sonntag, den 27.November 2016 liest Sabine Kaack „Klassische Weihnachtsgeschichten, -gedichte und – krimis im Romantik Hotel Braunschweiger Hof.Das Romantik Hotel Braunschweiger Hof läutet mit diesem tollen Event die besinnliche Weihnachtszeit am 1. Advent ein.„Ich liebe Weihnachten und habe traumhafte Kindheitserinnerungen an diese so wunderbare, für mich ganz prägende Zeit“, sagt Sabine Kaack.Die Schauspielerin nutzt an diesem besonderen Abend ihr gesamtes schauspielerisches Repertoire und macht diese Lesung so zu einem einmalig intensiven Erlebnis.Nähere Informationen über den Kartenvorverkauf und das spezielle Übernachtungsarrangement erhalten Sie auf www.hotel-braunschweiger-hof.de oder telefonisch unter der Rufnummer 05322-7880.Romantik Hotel Braunschweiger Hof in Bad HarzburgDen Alltag hinter sich lassen, umgeben von echter Gastfreundschaft mit Herz und Tradition, dafür steht die Familie Bartels seit 1894 – inzwischen in der fünften Generation.Ankommen und wohlfühlen – gemütliche Zimmer und großzügige Suiten, im Landhausstil mit individuellem Charme eingerichtet. Nach einem aktiven Urlaubstag, ob beim Wandern oder auf einem der schönsten Golfplätze Niedersachsens, finden Sie hier Ihren persönlichen Rückzugsort.Ob Champagner unter dem Sternenhimmel, der erste Kaffee des Tages in unserem Wellnessbereich mit Parkblick oder ausgesuchte Spezialitäten in unserem mehrfach ausgezeichneten Restaurant „Behnecke“ – lassen Sie sich von uns verwöhnen.Quelle: http://pregas.de/allgemein/item/klassische-weihnachtsgeschichten-gedichte-und-krimis-mit-sabine-kaack-im-romantik-hotel-braunschweiger-hof/ Fotos: Romantikhotel Braunschweiger HofHerr Nils KlugStellvertreter der GeschäftsführungE-Mail: nils.klug@hotel-braunschweiger-hof.deRomantikhotel Braunschweiger HofHerzog-Wilhelm-Straße 5438667 Bad HarzburgTel.: 05322-7880