Kick-Off Tagungs-Special 2017 vom Arabella Brauneck Hotel in Lenggries

Geeeigneter Tagungsraum entsprechend der Teilnehmerzahl mit Tageslicht

Standardtechnik: 1 Flipchart, 2 Pinnwände, 1 Beamer, Schreibblock, Stifte, Moderationskoffer, kostenfreies W-LAN

Tagungsgetränke: Mineralwasser und Apfelschorle unlimitiert

Vital-Lunchbuffet mit Apfelsaft und Wasser

Ganztägig im Tagungszentrum Kaffeespezialitäten und Tee

Vitalbuffet im Tagungsfoyer mit zwei süßen und herzhaften Kaffeepausen

Gemeinsamer Aperitif am Abend: heißer Cocktail in geselliger Runde an unserem Feuerkorb, dazu reichen wir entweder köstlichen Flammkuchen oder herzhafte Suppe

Abendessen 2-Gang–Menü (Hauptgang & Dessert)

1 Stunde kostenfreie Nutzung unserer hauseigenen kürzlich renovierten Kegelbahn

Sie möchten mit Ihrem Team in ein erfolgreiches neues Jahr starten? Sie suchen eine Location, in welcher Sie erfolgreiche Seminare abhalten und Ihre Mitarbeiter für neue Projekte motivieren können? Dann kommen Sie ins Arabella Brauneck Hotel!Direkt an den Isarauen, zu Füßen des bekannten Brauneck-Massivs und direkt mit der Bayerischen Oberlandbahn von München aus erreichbar, lässt es sich im Herzen des Isarwinkels erfolgreich arbeiten: 108 im bayerischen Landhausstil eingerichtete Zimmer sowie ein separates Konferenzzentrum mit 10 Raumvariationen für bis zu 200 Personen sorgen für einen angenehmen und erfolgreichen Aufenthalt. Ein Drink an der Bar, bayerische Schmankerl in gemütlich-rustikalem Ambiente, im Freien unter der großen Kastanie oder ein gepflegtes Dinner in entspannter Atmosphäre. Welche Art von kulinarischem Genuss Sie als Gäste bevorzugen, Sie haben die Wahl.Entspannen Sie sich in der Isargrotte. Es erwarten Sie: Dampfbad, Farblicht Sanarium, Finnische Sauna und Physiothermkabine. Der Fitnessbereich mit Laufbändern, Cardio-Rad und Kraftturm steht Ihnen täglich zur Verfügung. Modernste Geräte zum Muskelaufbau oder für ein aktives Herz-Kreislauf-Training machen ein Workout zum Vergnügen.Gültig vom 09.01.2017 – 31.03.201785,00 €Die Mindestteilnehermzahl beträgt 5 Personen. Ab 10 zahlenden Teilnehmern ist die Tagungspauschale des Trainers inklusive. Das Special ist auf Anfrage und Verfügbarkeit buchbar.Quelle: http://pregas.de/allgemein/item/kick-off-tagungs-special-2017-vom-arabella-brauneck-hotel-in-lenggries/