„Grüß Gott, Hollywood“ – Harold Faltermeyer in Heiligendamm

Wer im fernen Hollywood nach großen Musikern aus „Germany" fragt, wird darunter immer den Namen Faltermeyer zu hören bekommen. Er prägte den Sound der 80er, wo Synthesizer-Teppiche mit kurzen Ohrwurm-Melodien die ganze Szene inspiriert haben.Am 15. Oktober von 18 – 20 Uhr ist Harold Faltermeyer zu Gast im Grand Hotel Heiligendamm, um seine spannende und bewegende Lebensgeschichte „Grüß Gott, Hollywood"- Mein Leben zwischen Heimat und Rock'n'Roll vorzustellen. Ohne Schulabschluss, aber mit dem absoluten Gehör gesegnet, legte er in Hollywood eine Traumkarriere hin. Mit dem Song Axel F., der Titelmelodie von Beverly Hills Cop, wurde er weltberühmt. Harold Faltermeyer hat unter anderem mit Künstlern wie Donna Summer, den Pet Shop Boys und Udo Jürgens zusammengearbeitet. Aus der Biographie wird der deutsche Schauspieler Michael Mendl lesen.Harold Faltermeyer, 1952 in München geboren, gründete mit 13 seine erste Band, verließ mit 16 das Gymnasium und ließ sich als Tontechniker von der Deutschen Grammophon ausbilden. Nebenbei studierte er an der Musikhochschule München. Mit 26 holte ihn Giorgio Moroder nach Hollywood. Der Donna-Summer-Superhit Hot Stuff, Axel F. und die Hymne für Top Gun brachten ihm u.a. zwei Grammys ein. Heute lebt der naturverbundene und bodenständige Künstler wieder in seiner bayerischen Heimat. Seine Biographie erschien im Verlag Bastei Lübbe am 9. September 2016.