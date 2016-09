Best Western Plus Palatin Kongresshotel – Vier Top-Platzierungen erreicht

Rund 4.000 Tagungsexperten, Führungskräfte, Trainer und Personalentwickler gaben in diesem Jahr über 20.000 Stimmen ab, um ihre Favoriten unter den „Besten Tagungshotels in Deutschland“ zu wählen. Gekürt wurden die Gewinner und Top-Platzierten am vergangenen Sonntag (25. September) im Rahmen einer feierlichen Gala im Hotel und Tagungszentrum „Der Achtermann“ in Goslar.Beachtlich: Im Vergleich der Bundesländer lag Baden-Württemberg deutlich vorn. Allein drei Erst- und zwei Zweitplatzierungen in den verschiedenen Kategorien verbuchten Hotels dieser Region für sich. Das Best Western Plus Palatin Kongresshotel belegte sogar in vier Kategorien Spitzenplätze: Unter den „Besten Tagungshotels in Deutschland“ erreichte es Platz 5 in der Kategorie „Event“ sowie Platz 6 in der Kategorie „Kongress“. Unter den „Besonderen Tagungs- & Eventlocations“ wurde es auf Platz 4 in der Kategorie „Event“ und auf Platz 6 in der Kategorie „Tagung“ gewählt.Palatin-Geschäftsführer Klaus Michael Schindlmeier hielt als Top-Tagungshotelier des Vorjahres außerdem eine bewegende Laudatio auf die diesjährige Preisträgerin Andrea Scheidtweiler, Direktorin und Mitgesellschafterin der Private Hotel Collection. Dabei ging er auch auf die vordringliche Aufgabe der Branche in Gegenwart und Zukunft ein, den Menschen – als Gast wie auch als Mitarbeiter – stets in den Mittelpunkt zu stellen.„Wir sind stolz darauf, im Kreis der Top-Tagungshotels nicht nur angekommen, sondern mit einem außerordentlichen Ergebnis vertreten zu sein“, resümiert Klaus Michael Schindlmeier. „Vier Auszeichnungen auf einmal entgegennehmen zu dürfen, war für uns eine ganz besondere Ehre. Sie sind uns Ansporn und Bestätigung zugleich, auf unserem ganz eigenen Palatin-Weg weiterzugehen.“„Top 250 Germany – Die besten Tagungshotels in Deutschland“ ist der größte Zusammenschluss qualitativ hochwertiger Tagungshotels im deutschsprachigen Raum. Wie der Name bereits verrät, werden dort jeweils exakt 250 Hotels für die Dauer von 12 Monaten aufgenommen, ehe sie sich einer neuerlichen Prüfung unterziehen müssen und die Zusammensetzung neu erfolgt. Ein mehrköpfiges Autorenteam prüft jährlich die Aufnahme der Hotels in einem mehrstufigen Verfahren. Die aktuellen Mitglieder werden auf dem Internetportal www.top250tagungshotels.de präsentiert. Für den Zeitraum 2016/2017 startet in den nächsten Wochen das neue Prüfungs- und Auswahlverfahren, informiert repecon als dahinter stehendes Unternehmen. 