„Aktien sind die Königsdisziplin“

Thomas Lenerz, Direktor beim unabhängigen Vermögensverwalter I.C.M. Independent Capital Management aus Mannheim und Neuss/Düsseldorf. Die Gesellschaft verwaltet seit vielen Jahren Kundenvermögen in individuellen Portfolien und hat sich vor allem bei der Begleitung von Unternehmerfamilien und Stiftungen einen Namen gemacht. Thomas Lenerz spricht im Interview über die Bedeutung der Aktie für jeden Sparer.Thomas Lenerz: Das ist ganz einfach. Die Aktie ist ein konservativer Wert, schließlich erwirbt der Investor damit einen Anteil an einem Unternehmen. Gerade für Unternehmer, also auch Hoteliers und Gastronomen, ist das doch ein Mehrwert: Sie investieren in etwas, das sie kennen – nämlich einen Wirtschaftsbetrieb. Wir sehen die Aktie als Sachwert an, traditioneller geht es eigentlich kaum.Thomas Lenerz: Das liegt am jahrelangen Niedrigzins, der politisch so gewollt ist und wohl auch noch einige Jahre anhalten wird. Die Europäische Zentralbank hat den Zins im Frühling auf 0,0 Prozent reduziert. Das ist der Zinssatz, zu dem sich Banken bei der jeweiligen Zentral- oder Notenbank Geld leihen können, und in der Regel liegt der Zinssatz, den Banken an ihre Sparer zahlen, unter dem Leitzins. Mitte 2008 lag der Leitzins noch bei 4,25 Prozent, Ende 2000 sogar noch bei 4,75 Prozent. Dementsprechend hohe Zinsen hat auch der Privatanleger von seiner Bank geboten bekommen. Wer aber heute sein Geld wie in der Vergangenheit investiert, wird sein Vermögen nach und nach schmälern, anstatt es zu sichern und zu entwickeln. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das die Kreditinstitute die negativen Einlagezinsen an den Kunden weiterbelasten. Dies sehen wir bereits bei großen Volumina, vereinzelt belasten Banken den Negativzins aber auch schon für alle Kunden.Thomas Lenerz: Wenn der Sparer beispielsweise eine Bundesanleihe kauft, leiht er dem Staat damit Geld. Weil die Gefahr, dass Deutschland in die Insolvenz geht und Anleger ihr Geld und ihre Zinsen nicht bekommen, gegen Null tendiert, muss Deutschland eben auch keine hohen Zinsen für diesen Kredit zahlen. Dieses minimale Risiko wird aber auch kaum verzinst: Für eine Million Euro gibt es aktuell bei einer zehnjährigen Bundesanleihe – früher tatsächlich eine wirklich rentierliche und sichere Anlage – gerade einmal ca. 3400 Euro Zinsen (Stand 2. Dezember 2016) – pro Jahr und brutto. Abzüglich Steuern, Gebühren und Inflation wird Geld verbrannt. Dazu kommen auch noch die Kursschwankungen, die dazu führen können, dass die Anleihe bei einem Verkauf vor ihrer Fälligkeit nicht so viel erbringt, wie ursprünglich dafür gezahlt worden ist.Thomas Lenerz: Aktien sind die Königsdisziplin. Wer in Aktien investiert, eröffnet sich beste Chancen, sein Vermögen wirklich strategisch aufzubauen, da er von den Erfolgen von Unternehmen profitiert. Die meisten Unternehmen zahlen jährlich eine Dividende, die oftmals bei zwei, drei oder mehr Prozent liegt. Das sind die Zinsen des Anlegers, die er sich beispielsweise ausschütten lassen kann. Zudem partizipiert der Aktionär von der Kursentwicklung der Aktie. Steigt diese an und sie wird zum richtigen Zeitpunkt verkauft, werden schöne Gewinne realisiert, die dann wiederum neu investiert werden können. In der Kombination von Aktien, guten Anleihen und einigen anderen Anlageinstrumenten entsteht auf Dauer ein tragfähiges Vermögenskonzept, das wirklich Gewinne abwirft. Am langen Ende geht es aber immer um eine genügend breite Diversifizierung über alle Anlageklassen.Thomas Lenerz: Zuerst einmal ist wichtig, die Ruhe zu bewahren. Die Geschichte zeigt, dass nach jedem Tal wieder ein Aufschwung gekommen ist, der zu wesentlich besseren Ergebnissen geführt hat als vor dem Absturz. Wer langfristig orientiert ist, wird kaum Schiffbruch erleiden. Kursverluste sind immer nur dann ein Problem, wenn das Geld just in dem Moment benötigt wird. Zum anderen setzen wir auf ein dauerhaftes Risiko-Management, um Kursschwankungen zu reduzieren. Dafür nutzen wir bestimmte Instrumente, die zwar enorme Gewinnsprünge in Spitzenphasen begrenzen, dafür jedoch das Portfolio nach unten abfedern und selbst bei Abstürzen in den Märkten noch immer gute Chancen wahren.Thomas Lenerz: Warum denn nicht? Aktien sind keine Altersfrage. Ein 65-Jähriger, der sein Vermögen anlegt und einen Horizont von beispielsweise 20 Jahren hat, profitiert genauso von internationalen Werten wie ein Jüngerer und sichert damit sein Geld ab. Durch die Kombination verschiedener Anlageinstrumente gewährleisten wir, dass Sicherung des Vermögens, Ertragsmöglichkeiten und jährliche Ausschüttungen in einem guten Verhältnis stehen.Quelle:Kontakt:PregasArndtstr. 212623 BerlinTel.: 030 208492430E-Mail: redaktion@pregas.de