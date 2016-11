Adventsbuffet im Maritim Hotel Königswinter

Weihnachtspunsch zur Begrüßung

Umfangreiches Adventsbuffet mit kalten Vorspeisen, Suppenauswahl, 2 warmen Hauptgängen (1 x Fleisch, 1 x Fisch), ofenfrischer Gans, korrespondierende Beilagen, Dessertbuffet und Käsewahl

Tischweine, Biere, alkoholfreie Getränke (4 Stunden)

Tee und Kaffeespezialitäten nach dem Essen

In malerischer Idylle direkt an der Rheinpromenade, mit herrlichem Blick auf den Schiffsverkehr, das Siebengebirge und den berühmten Drachenfels, begrüßt Sie das Maritim Hotel Königswinter.In Ihrem gemütlichen Hotelzimmer kommen Sie zur Ruhe und genießen Ihren Aufenthalt mit kostenfreiem WLAN. Im hoteleigenen Schwimmbad und Fitnessraum kommen Sie bei Ihrem Fitnessprogramm in Bewegung, während Sie im angegliederten Kosmetikstudio bei Anwendungen und Massagen den Alltag beiseitelassen.In toller Lage, entspannter Atmosphäre und mit professionellem Service tagen und feiern Sie bei uns unkompliziert und genießen Ihr Event in vollen Zügen. In einem der 10 Veranstaltungsräume sowie auf Schloss Drachenfels mit seinem einmaligen Flair gestalten wir Ihre private Feier, Meeting und Seminar ganz individuell und mit viel Liebe zum Detail.Gültig vom 21.11.2016 – 23.12.201654,00 €Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 50 Personen. Das Special ist auf Anfrage und Verfügbarkeit buchbar.Quelle: http://pregas.de/allgemein/item/adventsbuffet-im-maritim-hotel-koenigswinter/ Maritim Hotel Königswinter www.maritim.de