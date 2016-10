1. Change Walkshop in Düsseldorf

So allgegenwärtig Veränderungen am Markt und damit auch in Unternehmen sind, so ungern setzen sich Betroffene mit dem Thema Change auseinander. Noch schwieriger wird es, wenn auf einen noch nicht abgeschlossenen Veränderungsprozess bereits ein nächster beginnt. Wie soll das funktionieren? Um diese und viele weitere offene Fragen rund ums Thema Change zu beantworten, veranstaltet das Beratungsunternehmen Straub-Halstenberg & Kollegen den 1. Change Walkshop am 09.12.2016 auf dem Landgut Höhne bei Düsseldorf.„Manchmal braucht es nur einen Impuls, um andere zu inspirieren“, weiß Achim Halstenberg, der zusammen mit Carmen Halstenberg und Andreas Straub das Unternehmen leitet. In ihrer Arbeit stoßen die Zukunftsmacher Straub-Halstenberg & Kollegen, bei denen Change zu einem der umfassenden Beratungsangebote für Unternehmen zählt, immer wieder auf die gleichen Herausforderungen: parallel ablaufende Veränderungsprozesse, veränderungsmüde Mitarbeiter, träge laufende Prozesse und fehlende Ansätze. Mit ihrem 1. Change Walkshop möchten die Change-Experten Führungsverantwortlichen durch Vorträge und Improvisationstheater Impulse geben, die sie sofort im Praxisalltag einsetzen können.„Unsere Kunden möchten, dass sich ihre Mitarbeiter endlich aus ihrer Veränderungsmüdigkeit herauslösen“, erklärt Carmen Halstenberg und spricht damit ein Problem an, das heutzutage sicher fast jedes Unternehmen betrifft. „Wir zeigen in unserem 1. Change Walkshop beispielsweise, was mit Mitarbeitern in Change Prozessen passiert und wie man sie davon überzeugt, dass Veränderung notwendig ist.“Die Teilnahmegebühr zum 1. Change Walkshop beträgt 276,-€ pro Person inklusive Übernachtung auf dem Landgut Höhne und Verpflegung. Von Teilnehmern eingeladene Gäste können sich für 149,-€ pro Person anmelden. Hier finden Sie weitere Informationen und Anmeldung zum 1. Change Walkshop.