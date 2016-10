Mit einem Live-Gottesdienst aus Wittenberg eröffnet die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten das Jubiläumsjahr zur Erinnerung an 500 Jahre Reformation. Der Gottesdienst wird am 29. Oktober ab 10:30 Uhr im Hope Channel Radio- und Fernsehprogramm übertragen. Die Zuschauer erwartet ein vielfältiges Musikprogramm, Interviews und eine Predigt von Prof. Dr. Johann Gerhardt, Dozent für praktische Theologie an der Theologischen Hochschule Friedensau.Das Motto des Gottesdienstes „Hier stehe ich“ greift Luthers Aussage beim Reichstag in Worms auf, wo er seinen Glauben verteidigen musste.“, so Werner Dullinger und Johannes Naether, Präsidenten der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland. „Hier stehe ich“ ist gleichzeitig das Motto der Freikirche für das Reformationsjahr 2017.Der deutsche Radio- und Fernsehsender Hope Channel ist einer von mehr als 42 Sendern der internationalen Senderfamilie Hope Channel. Sie gehören zum europäischen Medienzentrum STIMME DER HOFFNUNG e.V. mit Sitz in Alsbach-Hähnlein. Mehr Informationen unter www.hope-channel.de