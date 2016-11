Weiterbildung für Allrounder: Wirtschaftsfachwirte sind gefragte Fachkräfte

Um im Job vorne mit dabei zu sein, lohnt es sich, sein Fachwissen immer up-to-date zu halten. Mit Hilfe einer Weiterbildung hält man aber nicht nur sein Wissen auf dem neuesten Stand, sie sorgt auch für eine höhere berufliche Sicherheit, mehr Zufriedenheit oder ein selbstbewussteres Auftreten. Zudem kann sich eine Weiterbildung auch finanziell auszahlen.Die Weiterbildung zum Wirtschaftsfachwirt (IHK) zählt zu den beliebtesten Aufstiegsfortbildungen in Deutschland. Nach dieser wirtschaftsübergreifenden Weiterbildung kann man in nahezu jedem Unternehmen niveauvolle kaufmännische Tätigkeiten übernehmen und man ist dabei nicht auf einen Wirtschaftszweig beschränkt. Dies bietet langfristig ein Höchstmaß an Flexibilität für die Karriere - gerade auch bei einem Jobwechsel in eine andere Branche oder einen anderen Bereich. Ob als Fach- oder Führungskraft im Vertrieb, im Controlling, im Marketing oder in der Organisation: Wirtschaftsfachwirte sind als gefragte Allrounder vielfältig einsetzbar. Der entsprechende Lehrgang an der Steuer-Fachschule Dr. Endriss beispielsweise bereitet die Teilnehmer auf den IHK-Abschluss "geprüfter Wirtschaftsfachwirt" vor und vermittelt dazu alle erforderlichen Kenntnisse in den Bereichen Betriebswirtschaft, Rechnungswesen, Recht und Steuern sowie Unternehmensführung.Für diesen Lehrgang kann eine Förderung durch das "Aufstiegs-BAföG" beantragt werden. Außerdem können die Agenturen für Arbeit Bildungsgutscheine aushändigen oder es können regionale Fördermodelle in Anspruch genommen werden. Alle Informationen zum Lehrgangskonzept, zu den Zulassungsvoraussetzungen sowie zu Prüfungs- und Förderungsmöglichkeiten findet man unter www.endriss.de Bei der Wahl einer Weiterbildung ist es wichtig, sich für die Lehrgangsform zu entscheiden, die zu den persönlichen Lebensumständen am besten passt. Die Steuer-Fachschule Dr. Endriss beispielsweise ist die größte Spezialschule im Steuer-, Rechnungswesen und Controlling und seit über 65 Jahren erfolgreich. Sie bietet zahlreiche unterschiedliche Lehrgangsformen wie Tages-, Samstags-, Abend- oder Fernlehrgänge an. Um sich ein persönliches Bild von den Lehrgängen und vom Unterricht zu machen, kann man bei der Steuer-Fachschule vorab kostenfrei den Unterricht als Gasthörer besuchen und Lehrgangsskripte anfordern. Weitere Informationen gibt es unter www.endriss.de und unter Telefon: 0800-775 775 00.