Musik heilt, Musik tröstet, Musik bringt Freude Konzert von YEHUDI MENUHIN Live Music Now am 06. Dezember

„Musik heilt, Musik tröstet, Musik bringt Freude“, sagte der weltberühmte Geiger Yehudi Menuhin und trat dafür ein, diese wohltuende Wirkung der Musik auch zu den Menschen zu bringen, die nicht in Konzerte gehen können. Diesen Gedanken hat „Live Music Now“ aufgegriffen und bietet Konzerte in Krankenhäusern, Altenheimen und ähnlichen Einrichtungen an.



Das nächste Konzert von „Live Music Now“ Oberrhein e. V. findet am Dienstag, 06. Dezember, 18:00 Uhr in der Medizinischen Klinik III, Haus D des Städtischen Klinikums Karlsruhe, Moltkestraße 90, statt. Im Foyer der Stationen D 40 – 42 spielen und singen Helena Donie, Gesang und Yvonne Funk, Klavier.



Der Eintritt ist frei.

