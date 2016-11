Gemeinsam mit der AOK beteiligt sich das Städtische Klinikum Karlsruhe mit einem Arzt-Patienten-Forum an den bundesweiten Herzwochen der Deutschen Herzstiftung.



Jährlich im November informiert die Deutsche Herzstiftung e.V. mit bundesweiten Aktionen über Herzerkrankungen und ihre Folgen. Gemeinsam mit der AOK- Mittlerer Oberrhein beteiligt sich auch das Städtische Klinikum Karlsruhe am 24. November mit einer Informationsveranstaltung an der deutschlandweiten Informationskampagne.



Die Initiative steht dieses Jahr unter dem Motto: Herz unter Stress. Das Klinikum Karlsruhe setzt hierbei seine Schwerpunkte auf die Themen: Bluthochdruck, hohes Cholesterin und Gefäßprobleme. Bei der Veranstaltung zeigen Kardiologen, Internisten, Gefäßspezialisten und Psychologen auf, welche möglichen Zusammenhänge es zwischen Herzinfarkt und Stress gibt. Wie ein Stresstest für Herz und Gefäße abläuft. Was passiert, wenn Gefäße dauerhaft unter Stress stehen. Wie Cholesterin auf das Herz wirkt. Welche Folgen ein hoher Blutdruck auf Herz und Nieren hat. Und wie man einen Herzinfarkt vermeiden kann.



Die Veranstaltung findet am 24. November um 18 Uhr im Veranstaltungszentrum von Haus R im Städtischen Klinikum Karlsruhe in der Moltkestraße 90 statt. Die Veranstaltung ist kostenfrei eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

