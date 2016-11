Grenzenlose Advents-Erlebnisse am Rhein

In der Adventszeit bieten sich in Breisach vielfältige Gelegenheiten zu einem vorweihnachtlichen Bummel oder zum gemütlichen Treff unter Freunden. Los geht es gleich am 1. Adventswochenende: der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz findet am Samstag und Sonntag zum 6. Mal statt. Im Rahmenprogramm findet dieses Jahr erstmals ein Whiskey-Tasting statt. Am Neutorplatz wird zum 1. Advent der Advents-Treff eröffnet, der dann bis Weihnachten in den Abendstunden zu Glühwein und vielem mehr einlädt. Am 2. Advent (Freitag bis Sonntag) verwandelt sich das Rheintor in ein Weihnachts-Museum mit kunsthandwerklichem Markt. Am 3. Advent veranstaltet die Partnerstadt Neuf-Brisach (5 km über dem Rhein) in Ihren Festungsmauern einen mittelalterlichen Markt. Am 3. Dezember steigt im Holzfasskeller des Badischen Winzerkellers die Glühwein-Nacht, die schon viele Fans gewonnen hat.Zwei Weihnachtsmarkt-Hochburgen im Elsass kann man von Breisach aus mit dem Schiff besuchen: die MS Napoleon schippert gemütlich über die Kanäle bis nach Colmar. Von dort aus geht es weiter in die Colmarer Innenstadt zu den 5 verschiedenen Märkten oder an die elsässische Weinstraße nach Riquewihr.Für einen Kurzurlaub im Advent in Breisach empfiehlt sich das Arrangement Badisch-elsässische WinterTour. Es umfasst 3 Übernachtungen mit Frühstück, Ausflüge nach Freiburg und nach Colmar und eine Kellereiführung mit Wein- oder Sektprobe. Das Palket ist ab 104 € pro Person buchbar bei:Breisach-Touristik, Marktplatz 16, 79206 Breisach am Rhein,Tel. 07667/940155, Fax 07667/940158,