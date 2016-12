Premiere: ZUM LACHEN IN DIE KAMMER

Am Dienstag, 20. Dezember lädt das Staatstheater Darmstadt anlässlich des Bühnenjubiläums zweier Schauspieler zum Kammervergnügen ZUM LACHEN IN DIE KAMMER ein. Margit Schulte-Tigges steht seit 50 Jahren auf den Bühnenbrettern, ihr Kollege Hans Weicker sogar seit 70 Jahren. Zur Feier dieser beiden Jubiläen geben die beiden Komödianten spielend ihr Bestes.1966 hatte Margit Schulte-Tigges ihr erstes Gastengagement an den Städtischen Bühnen Frankfurt. Über 200 weitere Rollen folgten in den kommenden Jahren. Zweimal war sie im Staatstheater Darmstadt festes Ensemblemitglied, von 1984 bis 1992 und 2004 bis 2014, außerdem war sie immer wieder an verschiedenen deutschsprachigen Bühnen zu erleben. In Darmstadt steht sie derzeit in "Loriots gesammelte Werke" gemeinsam mit ihrem Kollegen Hans Weicker bis heute auf der Bühne.Seinen ersten Auftritt hatte Hans Weicker 1941 im Hessischen Landestheater Darmstadt als Wirtsjunge, seine Schauspielausbildung erhält er in Frankfurt am Main. Zehn Jahre nach seinem ersten Auftritt kehrt er zurück ins Darmstädter Theater und erhält ein Engagement für fünf Jahre. Neben verschiedenen Auftritten in Film, Fernsehen und Theater folgen Anstellungen unter anderem in Wien, Köln und Stuttgart sowie ein langjähriges Festengagement in Darmstadt von 1984 bis 2004.Mit Margit Schulte-Tigges, Hans WeickerRegie Iris StrombergerPremiere am Dienstag, 20. Dezember, 20.00 Uhr | KammerspieleWeitere Vorstellungen am 23., 27. und 31. Dezember 2016 | Weitere Termine in 2017 online unter www.staatstheater-darmstadt.de