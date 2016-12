Neujahrskonzept

Nach den Themen „Tanz“ (2015) und „Leibesübungen“ (2016) wird es auch am 01. Januar 2017 einen munteren musikalischen Jahresauftakt am Staatstheater Darmstadt geben, mit mitreißender, unterhaltender, aber nicht immer tief-ernster Musik geht es um Technik – im weitesten Sinne des Wortes



Das Staatsorchester Darmstadt spielt unter der Leitung der jungen finnischen Dirigentin Dalia Stasevska. Durchs Programm führt Orchesterdirektor Gernot Wojnarowicz. Neben Walzern, Polkas und Märschen der Strauß-Dynastie stehen u.a. Stücke von Malcolm Arnold, Gabriel Fauré, Maurice Ravel und Alberto Ginastera auf dem Programm.



Das Staatsorchester Darmstadt

Moderation Gernot Wojnarowicz

Dirigentin Dalia Stasevska

Konzert am 01. Januar, 18.00 Uhr | Großes Haus



Für Rückfragen und für die Reservierung von Pressekarten stehen wir Ihnen unter 061512811-303 oder presse@staatstheater-darmstadt.de zur Verfügung.





