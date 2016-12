Kammerkonzert Klavierabend

Franz Schuberts "Impromptus" besteht aus zwei Sammlungen mit je vier Klavierstücken. Diese gehören zu seinen bekanntesten Werken für das Instrument. Es ist nicht bekannt, wann Johann Sebastian Bach seine "Goldberg-Variationen" schrieb, jedoch wird vermutet, dass dieses Werk vor 1714 entstand, noch bevor Bach die 30 Jahre erreichte. Schuberts erste Sammlung, "Impromptus D 899", und Bachs "Goldberg-Variationen" werden von Lars Vogt im 3. KAMMERKONZERT gespielt.



Lars Vogt gehört zu einem der führenden Pianisten seiner Generation. Erste Aufmerksamkeit zog er 1990 mit dem Gewinn des Zweiten Preises beim Internationalen Klavierwettbewerb in Leeds auf sich. Nun hat er bereits 15 CDs veröffentlicht und setzt als Interpret von Bach, Mozart, Beethoven und Schumann Maßstäbe. Lars Vogt ist außerdem Initiator des Schulprojektes "Rhapsody in School", das zu einem sehr angesehenen Bildungsprojekt in ganz Deutschland geworden ist.



Klavier Lars Vogt



3. Kammerkonzert am Donnerstag, 15. Dezember, 20.00 Uhr | Kleines Haus

