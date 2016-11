BarFestspiele: PARADISO

Mit PARADISO feiert ein weiterer Abend in der Reihe der BarFestspiele am Freitag, 25. November Premiere. Clemens Braun inszeniert die szenische Lesung des Romans von Thomas Klupp.



Alex Böhm ist ein Anti-Held unserer Zeit. Er lügt und betrügt sich durch sein Leben – und das ebenso komisch wie abgründig. In „Paradiso“, diesem amoralischen literarischen Road-Movie durch die oberpfälzische Provinz, kommt einer an, wo er nie sein wollte.



Mit Daniel Wagner

Konzept und Regie Clemens Braun



BarFestspiele am Freitag, 25. November, 20.00 Uhr | Bar der Kammerspiele

Weitere Vorstellungen am 10. Dezember und 19. Januar



