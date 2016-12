4. Kammerkonzert Barock

Amist daserstmals zu Gast am Staatstheater Darmstadt und bestreitet dasder Saison. Neben dem leidenschaftlichen Musizieren und der ungebrochenen Lust an der Suche nach dem Unbekannten zeichnet sich das Ensemble durch eine weitere Besonderheit aus: Es ist ein selbstverwaltendes Orchester, dessen Mitglieder dadurch in besonderem Maße die Verantwortung für den Erfolg von Concerto Köln tragen.Seit 30 Jahren zählt Concerto Köln mit seinem unverwechselbaren Klang zu den führenden Ensembles im Bereich der historischen Aufführungspraxis.Unter den bedeutenden Dirigenten, mit denen Concerto Köln in jüngster Zeit zusammenarbeitete, waren Ivor Bolton, Pablo Heras-Casado, Daniel Harding, Marcus Creed sowie Laurence Equilbex und Emmanuelle Haïm. Die langjährige Zusammenarbeit mit René Jacobs ist durch mehrere preisgekrönte CD-Einspielungen dokumentiert. Die Diskografie des Ensembles umfasst inzwischen mehr als 70 Aufnahmen, die mit Preisen wie dem ECHO Klassik, dem Grammy Award, dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik, dem Diapason d'Année oder dem Diapason d'Or ausgezeichnet wurden. 2012 war das Ensemble zudem „Kulturbotschafter der Europäischen Union“.Für Rückfragen und für die Reservierung von Pressekarten stehen wir Ihnen unter 061512811-303 oder presse@staatstheater-darmstadt.de zur Verfügung.