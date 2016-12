Terminverschiebung für den Deutschen Motorrad Grand Prix

Wie die FIM Fédération Internationale de Motocyclisme und die Dorna Sports, internationaler Rechteinhaber der Motorrad-Weltmeisterschaft heute bekannt gegeben haben, wird derauf dem, der ursprünglich für das Wochenende vom 14. bis 16. Juli 2017 geplant war, auf das WochenendeumBisher(inklusive der Boxengassen-Tickets für den Donnerstag vor der Veranstaltung)und. Für den Fall, dass Sie unsere Veranstaltung nunnicht besuchen können, haben Sie die Möglichkeit ihre Tickets, oder persönlich in den Büros der SRM, in der Hohensteiner Straße 2 in 09353 Oberlungwitz (AWG Zentrallager am Sachsenring). Zeitnah finden Sie auf der Homepage des Veranstalters: www.srm-sachsenring.de auch das Storno-Formular, welches Sie für eine Stornierung Ihrer bereits erworbenen Tickets vollständig ausgefüllt, zusammen mit Ihren Tickets an die SRM, Postanschrift: SRM Sachsenring-Rennstrecken-Management GmbH, Altmarkt 41, 09337 Hohenstein-Ernstthal schicken müssten, oder unter der oben genannten Adresse vorbei bringen können. Weitere Infos hierzu erhalten Sie, oder auf der Webseite der Veranstaltung unter www.srm-sachsenring.de Den Betrag für die stornierten Tickets bekommen Sie, innerhalb von 14 Tagen auf Ihr Konto rückerstattet.Die SRM möchte sich inständig für die hierdurch entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigen, auch wenn die Vergabe des Austragungstermins des Deutschen Motorrad Grand Prix Deutschland nicht unter dem Einfluss des Veranstalters steht, sondern von offizieller Seite, also von der FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) und der Dorna Sports (internationaler Rechteinhaber der MotoGP-Weltmeisterschaft) auf Grundlage von Kriterien und Vereinbarungen mit der Formel 1 und der FIA (Fédération Internationale de Automobile) entschieden wird.