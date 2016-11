Sachsenring weltweit auf Platz 2!

Die SRM Sachsenring-Rennstrecken-Management GmbH, seit 2012 Veranstalter desauf dem, hat ihr Weihnachtsgeschenk 2016 bereits bekommen, denn ein schöneres Geschenk als die weltweite Anerkennung der Fans und Besucher, gibt es nicht!Wie die Dorna Sports, internationaler Rechteinhaber der MotoGP Weltmeisterschaft, in den vergangenen Tagen bekannt gegeben hat, steht dermit seinenZuschauern bei denanund verfehlt die Weltrang-Spitze nur um knapp 3.400 Besucher und das trotz des Regens am Renn-Sonntag. An erster Stelle liegt 2016 der Red Bull Ring in Spielberg / Österreich, der bereits in seinem ersten Jahr nach der Rückkehr auf den MotoGP-Kalender mit etwas mehr als 215.000 Zuschauern die Tabelle anführt. Auf Platz drei liegt der traditionelle Austragungsort des Saisonabschluss-Rennens in Valencia / Spanien mit rund 202.000 Zuschauern. Der Spitzenreiter aus 2015 - die tschechische Rennstrecke in Brno - hat deutlich an Zuschauern verloren und ist auf den fünften Rang zurück gerutscht, hinter die französische Traditionsstrecke in Le Mans, die 2016 auf Platz vier liegt.haben sich 2016 auf die Reise gemacht und haben mindestens eine der 18 Grand-Prix-Veranstaltungen auf dem MotoGP-Kalender live besucht. Aber nicht nur die Fans und Renn-Besucher schrieben 2016 Rekordzahlen, auch die Vertreter der Medien waren mitweltweit sehr gut vertreten.von ihnen waren allein amvor Ort und sendeten ihre Rennberichte aus dem Media Center in diehinaus, aus denen sie vertreten waren.In Deutschland saßenMenschen gespannt vor ihren Bildschirmen zu Hause und verfolgten die Rennen des Motorrad Grand Prix auf dem Sachsenring über Eurosport.waren insgesamt in Europa, Australien und den USA als TV-Zuschauer beim Grand Prix auf dem Sachsenring dabei. Ganz vorn lag in Europa Italien mit insgesamt rundFernsehzuschauern. Die Motorrad-WM wird inweltweit übertragen.Zuschauer an der Rennstrecke und damitweltweit- knappFernsehzuschauer in Europa, Australien und den USA (MotoGP wird in über 290 Mio. Haushalte weltweit übertragen, nicht alle Zuschauerzahlen sind statistisch erfasst)- davonTV-Zuschaer schauten in Deutschland, Spitzenreiter war Italien mitTV-Zuschauern- der Hauptanteil der "MotoGP-Begeisterten" ist zwischenalt, aber auch unter 14-Jährige und über 65-Jährige verfolgen zu großen Prozentzahlen die Motorrad-WM- im Allgemeinen sindder Zuschauer männlich,sind weiblich- MotoGP hat überFacebook-Fans; überFollower bei Twitter- #MotoGP wurde rundmal bei Twitter gepostetDerwirdauf demstattfinden. Es wird nicht nur dasin Folge die, nach ihrer Rückkehr zum Sachsenring 1998 stattfinden, es ist auch der, auf derdas erste Motorsport-Event als "Badberg-Viereck-Rennen" am Himmelfahrts-Feiertag im Mai stattfand.Wie man an die begehrten Tickets für die Veranstaltung kommt und welche News es zumgibt, erfahren Sie unter:oder auf unserer Webseite www.srm-sachsenring.de Abonnieren Sie unseren Newsletter und seien Sie immer Up to Date! Um nichts zu verpassen, können Sie uns auch bei Facebook folgen: www.facebook.com/SachsenringGP oder auf Twitter: www.twitter.com/SRMSachsenring