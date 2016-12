18. Bremer Filmpreis geht an Naum Kleiman

Der Bremer Filmpreis der GUT FÜR BREMEN STIFTUNG der Sparkasse Bremen 2017 geht an Naum Kleiman.



Der mit 8.000 Euro dotierte Preis der GUT FÜR BREMEN STIFTUNG der Sparkasse in Bremen wird am 19. Januar dem russischen Filmhistoriker Naum Kleiman verleihen. Der Preis, der in Kooperation mit dem City 46/Kommunalkino Bremen e.V. vergeben wird, zeichnet langjährige Verdienste um den europäischen Film aus.



Die Entscheidung für den 18. Bremer Filmpreisträger Naum Kleiman begründete die Jury unter anderem damit, dass er „für sein Land eine epochale Leistung der Filmund Kulturvermittlung vollbracht hat.“ Weiterhin argumentiert die Jury: „Naum Kleiman ist eine Zentralfigur filmkultureller Forschungs- und Vermittlungsarbeit. Seine Ausstrahlung reicht weit über die Grenzen seines Landes hinaus und umspannt die ganze Welt.“



Naum Kleiman ist ein russischer Filmforscher und ein weltweit führender Experte der Filmgeschichte mit dem Schwerpunkt auf den Arbeiten des sowjetischen Regisseurs Sergej Eisensteins. Zahlreiche Filme von Eisenstein rekonstruierte er, darunter „Die Beshin-Wiese“ und „Panzerkreuzer Potemkin“. Zu seinen weiteren Verdiensten für die Filmwelt gehören auch Publikationen zu filmhistorischen Themen und nicht zuletzt die Gründung des Moskauer Filmmuseums, das er bis heute gegen Angriffe seitens der russischen Regierung verteidigt.



Die Jury des Bremer Filmpreises setzt sich zusammen aus Erika Gregor, Mitbegründerin des Kinos ARSENAL und des „Internationalen Forums des jungen Films“ der BERLINALE, Prof. Angelina Maccarone, Filmemacherin und Professorin für Film und dem Kurator, Publizisten und Hochschuldozenten Ralph Eue. Der Preis, die Bremer Wundertüte, wird jedes Jahr von einem anderen Bremer Künstler eigens für den Preisträger gestaltet.



Die Verleihung findet im Rahmen eines festlichen Senatsempfangs in der Oberen Halle des Bremer Rathauses statt.



GUT FÜR BREMEN



Stiftung der Sparkasse in Bremen



Die 1991 errichtete, ursprünglich auf die Förderung von Kunst und Kultur ausgerichtete Stiftung wurde 2013 über den bisherigen Stiftungszweck hinaus für gemeinnützige Projekte geöffnet. Mit ihrer Stiftung ermöglicht die Sparkasse Bremen zum einen gesellschaftliche Vielfalt, indem sie Projekte für ganz Bremen wie auch konkret vor Ort im Stadtteil ermöglicht - verlässlich und als Partner auf Augenhöhe. Die Förderung umfasst Kunst und Kultur, den Sport, Wissenschaft und Bildung, Umwelt und Soziales sowie die Erhaltung des historischen Erbes der Hansestadt. Zum anderen ermöglicht die Sparkasse Bremen auch ihren Kunden unter dem Dach der "GUT FÜR BREMEN"-Stiftung eine eigene Stiftung zu gründen - einfach, schnell und unbürokratisch. Die Sparkasse Bremen steht dabei als Gründungs helfer, Wegbegleiter und Verwalter kompetent zur Seite.



