Senioren-Wohnpark Kreuztal-Krombach lädt zum Oktoberfest

Weitere Informationen unter: Zünftige Gaudi im Senioren-Wohnpark Kreuztal-Krombach: Die Senioren-Einrichtung feiert am 8. Oktober ihr Oktoberfest. Ab 15 Uhr erwartet Bewohner, Angehörige und Gäste ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Spiel und Schmankerln aus Bayern und dem Siegerland. Das Duo „Die Kornbergmusikanten“ spielt live zum Tanz auf. Nach Brezelnschnappen, Dosenwerfen oder Sepplhutwerfen können sich die Besucher bei Apfelkuchen, Schmalzdonge und Flammkuchen stärken. „Unser Oktoberfest hat inzwischen schon einige Tradition. Wir freuen uns darauf, damit Bewohnern wie Gästen wieder einen schönen Tag bereiten zu können“, sagt Einrichtungsleiter Eyk Schröder.Weitere Informationen unter: www.senioren-wohnpark-kreuztal-krombach.de

Über die Senioren-Wohnpark Kreuztal-Krombach GmbH

Der Senioren-Wohnpark liegt in beschaulicher Lage an einem Berghang mit Blick auf den Kreuztaler Ortsteil Krombach. Das Haus bietet 62 Betten für Pflegebedürftige und verfügt über acht Einzel- und 27 Doppelzimmer. Die Pflege folgt einem ganzheitlichen Ansatz. Das heißt: Die körperlichen, geistigen und seelischen Bedürfnisse der Bewohner werden in gleicher Weise berücksichtigt. Ziel ist es, ein Höchstmaß an Selbständigkeit zu erhalten. Zum Team gehört ein Ergotherapeut, der Vollzeit im Haus beschäftigt ist. Er unterstützt die Bewohner, die in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt oder von Einschränkung bedroht sind. Ziel ist auch hier die gesellschaftliche Teilhabe und eine Verbesserung der Lebensqualität. Im Innenhof der Einrichtung leben zwei Kaninchen als Streicheltiere. Der Gebäudekomplex besteht seit den 1950er Jahren und ist von einem Park sowie einem großen Netz an Wanderwegen in idyllischer Natur umgeben. Der Ortskern von Krombach ist in zehn Minuten Fußweg zu erreichen und bietet neben einer guten Infrastruktur historische Sehenswürdigkeiten. Einrichtungsleiter ist Herr Eyk Schröder.

